Contributo d’Accesso a Venezia: tutto quello che devi sapere

L’amministrazione di Venezia ha lanciato il nuovo sistema di accesso alla città attraverso la nuova piattaforma online. Questa iniziativa mira a gestire i flussi turistici e a disincentivare il turismo giornaliero in alcune giornate critiche. Il contributo di accesso, fissato a 5 euro giornalieri per il 2024, si applicherà a 29 giorni e sarà gestito attraverso QR code ottenibili sulla piattaforma.

VENEZIA. Oggi è entrato in funzione il sistema di accesso a Venezia, con la piattaforma multicanale e multilingua ora online. Questo nuovo sistema, approvato dal Consiglio comunale nel settembre scorso, punta a regolare i flussi turistici e a disincentivare il turismo giornaliero in alcune giornate critiche per la città. Ecco i dettagli.

La piattaforma è attiva

Il cuore del sistema, la piattaforma per ottenere il titolo (QR Code), è ora raggiungibile all’indirizzo https://cda.ve.it. L’obiettivo è semplificare il processo di pagamento o di esenzione/esclusione dal contributo di accesso, rendendo la procedura più accessibile a residenti e visitatori.

Contributo di Accesso: importo e dettagli

L’importo del contributo per il 2024 è di 5 euro giornalieri, senza riduzioni previste. Importante notare che il contributo si applicherà solo alla Città antica e non alle isole minori, come il Lido di Venezia, Murano, Burano, e altre.

Giorni interessati e orari

In totale, sono previste 29 giornate di contributo, iniziate con un blocco unico dal 25 aprile al 5 maggio. Le giornate interessate proseguiranno durante i weekend di maggio, giugno e luglio, dalle 8:30 alle 16. Da notare che il contributo non verrà applicato per l’accesso alle isole.

Chi deve pagare il contributo

Il contributo di accesso dovrà essere corrisposto da ogni persona fisica di età superiore ai 14 anni che acceda alla Città antica, a meno che non rientri nelle categorie dei soggetti esenti dal pagamento. Queste categorie includono i residenti, i lavoratori, gli studenti, e altri specificati nel regolamento.

Controlli e sanzioni

L’Amministrazione comunale avrà la facoltà di effettuare controlli nei principali punti di accesso della città. Le sanzioni per il mancato pagamento vanno da 50 a 300 euro, con la possibilità di denuncia ai sensi del Codice penale.

Dichiarazioni degli Amministratori

Il Sindaco Luigi Brugnaro ha sottolineato che questa non è una rivoluzione, ma il primo passo per regolamentare l’accesso dei visitatori giornalieri, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità della città. L’assessore al Bilancio, Michele Zuin, ha sottolineato l’unicità di questa sperimentazione e l’importanza di valutare gli effetti sulla città. L’assessore al Turismo, Simone Venturini, ha anticipato che questa non sarà l’ultima misura adottata e ha chiesto la collaborazione di tutti per valutare gli effetti a breve e medio termine.

Il mondo guarda a Venezia, e l’amministrazione spera che questa iniziativa possa essere un esempio per altre città fragili e delicate che necessitano di salvaguardia.

Vedi l’intervista di approfondimento dell’Assessore al Bilancio di Venezia Michele Zuin.