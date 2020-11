Contributi comunali per sostituzione vecchia caldaia e acquisto nuova bicicletta

Il Comune di Casale sul Sile intende promuovere azioni e scelte di sostenibilità ambientale. A tal fine ha previsto la concessione di contributi economici – per interventi di sostituzione delle vecchie caldaie con caldaie nuove, più performanti e a maggior risparmio energetico, oltre che per l’acquisto di biciclette.

Sono ammessi al contributo interventi di:

• sostituzione della caldaia ad uso residenziale effettuata nell’anno in corso e in quello solare precedente, solo se effettuata nel periodo non coperto dal precedente bando.

• acquisto di bicicletta nell’anno in corso.

L’accesso ai contributi termina il 15 novembre 2020 e comunque fino ad esaurimento dei fondi economici messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per il corrente anno.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito del Comune.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti