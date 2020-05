Contributi alle Associazioni per il verde pubblico, preziosa risorsa per il territorio

49mila euro per la cura e la manutenzione di parchi, giardini, piante e alberi riconosciuti alle nove Associazioni di Quartiere e ad altre sei Associazioni che si occupano anche di mantenere e curare il verde pubblico. È quanto ha deliberato ieri sera La Giunta in tema di contributi riguardanti il verde del territorio comunale.

Le Associazioni riconosciute dall’amministrazione comunale non solo si fanno carico della manutenzione e pulizia di grandi aree verdi, come alcuni parchi cittadini, ma contribuiscono anche alla cura di 10 ettari di verde pubblico sui 30 presenti in tutta la città.

Mogliano Veneto gode di un patrimonio verde curato grazie proprio al prezioso intervento di questi volontari che – sostenuti anche dal Comune – rendono fruibili e di qualità i servizi green della città. I volontari sono formati, assicurati e dotati di dispositivi di protezione individuale adeguati.

Le Associazioni non collaborano solo per la gestione e manutenzione del verde, ma sono veri e propri contenitori di eventi, progetti, incontri nonché stimolo sociale per tutta la cittadinanza.

Grazie al loro esempio, stimolano la città e tutti i cittadini che possono scegliere di rendersi utili e preziosi, diventando a loro volta volontari.

“Queste Associazioni sono un esempio virtuoso di socialità, incarnano tutti i valori fondamentali per un modello di comunità efficiente e unita” Dichiara il sindaco Davide Bortolato, che detiene anche il referato dell’Ambiente. “Sono una risorsa fondamentale, abituata a lavorare con discrezione e senza tante pubblicità conclude – ma compiono un grande e nobile lavoro utile a tutti, un grande grazie per tutto quello che fanno”.

Commenta la news

commenti