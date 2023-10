CONtraSTO 2023-2024: creare alleanze educative tra genitori e adolescenti

TREVISO – Il progetto CONtraSTO fa il suo ritorno con l’obiettivo di promuovere spazi di incontro, confronto e sostegno per i genitori di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Questo progetto, nato dalla collaborazione dei Comuni dell’Ambito Sociale Ven 9 con il Comune di Treviso come ente capofila, è stato ideato per creare alleanze educative volte a sostenere la formazione e la crescita dei bambini e ragazzi in questa fase critica della loro vita.

L’adolescenza è un periodo di grandi cambiamenti e contrasti, che possono mettere alla prova la funzione di guida e sostegno degli adulti. Per affrontare questa sfida, il progetto CONtraSTO si propone di offrire spazi di confronto e sostegno tra genitori. Questo impegno coinvolge 37 comuni dell’ATS di Treviso che lavorano insieme per creare una comunità educante.

La nuova edizione del progetto, che si svolgerà nel periodo 2023-2024, ha preso il via il 6 ottobre con un incontro serale intitolato “Gestire il conflitto con figli adolescenti. L’importanza dell’educazione”, condotto dalla dott.ssa Laura Petrini, formatrice del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza.

Successivamente, partiranno i percorsi di formazione rivolti ai genitori nei diversi territori comunali. Questi percorsi, basati sul metodo maieutico, favoriranno il confronto tra genitori partendo da situazioni-stimolo. Le tematiche emerse saranno il motore per attivare la condivisione e i diversi punti di vista, permettendo ai genitori di sintonizzarsi con le proprie risorse.

Gli incontri tratteranno tematiche chiave relative alla relazione tra genitori e figli adolescenti, tra cui la comprensione reciproca, la gestione delle emozioni, l’incoraggiamento e la motivazione, la comunicazione e la risoluzione dei problemi, l’importanza delle regole e della disciplina, e il riconoscimento e la prevenzione di comportamenti a rischio.

Il progetto CONtraSTO non si limiterà alla formazione dei genitori, ma coinvolgerà anche momenti di sensibilizzazione delle comunità attraverso metodologie interattive e partecipative come Open Space Technologies e World Cafè, previste a ottobre 2023 e marzo 2024.

La scorsa edizione del progetto ha permesso di realizzare 26 percorsi di formazione con la partecipazione di 564 genitori. Questo progetto ha l’obiettivo di accrescere e valorizzare le competenze educative dei genitori, coinvolgendo 37 comuni della provincia di Treviso e 29 Istituti comprensivi. Inoltre, sono stati organizzati momenti di sensibilizzazione delle comunità per coinvolgere tutti coloro che lavorano con il mondo giovanile, riconoscendo che la crescita è un grande lavoro di squadra.