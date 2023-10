Conto alla rovescia per TEDxTreviso 2023: l’eredità raccontata da 9 speaker

Il 22 ottobre TEDxTreviso torna al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso per diffondere idee di valore, quest’anno il filo conduttore sarà il tema “Eredità”

TREVISO – Domenica 22 ottobre, ore 15.00, il palco del Teatro Comunale Mario del Monaco ospiterà nove speaker, che esprimeranno le loro idee di valore su una tema molto significativo ed attuale: eredità.

Cos’è TED

TEDx è un programma di eventi locali organizzati in modo indipendente che segue il formato e lo spirito delle celebri conferenze TED (Technology, Entertainment, Design), evento americano che nasce nel 1984 per diffondere idee di valore, in diversi ambiti. Il nome “TEDx” indica “TED-like” o “in stile TED” e rappresenta un’opportunità per le comunità di tutto il mondo di condividere idee, storie ed esperienze significative in modo simile alle conferenze principali TED.

Gli eventi TEDx sono organizzati da individui o gruppi locali, spesso in collaborazione con TED, e seguono le linee guida stabilite da TED per garantire la qualità e l’autenticità delle presentazioni. Le presentazioni in un evento TEDx coprono una vasta gamma di argomenti e spesso presentano relatori che condividono le loro esperienze, conoscenze o visioni uniche in una conferenza di breve durata, spesso di circa 18 minuti o meno.

Ritorno al Teatro Comunale

Per Treviso questa è la sesta edizione, per la seconda volta al Teatro Comunale, luogo suggestivo nel quale emozionarsi.

“L’eredità è un tema davvero trasversale e centrale per le vite di ciascuno di noi. Ascoltare sul palco personalità provenienti da ambiti diversi, dal mondo giuridico a quello dell’intelligenza artificiale, dall’economia alla psicologia, ci permetterà di affrontarlo da visuali inaspettate, andando a riflettere sulle eredità materiali e immateriali.” descrive l’edizione di quest’anno Nicolò Rocco, licenziatario per TEDxTreviso.

“A partire da ragazzi giovani, pensiamo che eredità riesca a racchiudere bene tutti i temi, in particolare quello ambientale” ci racconta Anna Zenoni, event manager dell’evento. La forza di TEDxTreviso infatti è l’attenzione alla sostenibilità, ma non solo: lo staff di Treviso si basa molto sulla collaborazione tra i giovani volontari (la più piccola ha 16 anni) e i veterani, che “bazzicano le file” già da qualche anno e con la loro esperienza seguono i più giovani, lavorando tutto l’anno per un evento di successo.

“Questo evento, che va in profondità dei temi, attraverso delle esperienze personali, perchè tendenzialmente queste persone noi saremo abituate a giudicarle soltanto per la manifestazione della loro professionalità, in realtà alle spalle di quegli obiettivi che loro raggiungono c’è un percorso davvero straordinario”.

“Mi fa piacere pensare che tanti giovani e tante persone possano entrare in contatto non soltanto il punto di arrivo di una carriera ma soprattutto con il percorso per arrivare a quegli obiettivi, perchè queste persone fanno capire che se ci credi, se ci metti passione, se studi tanto, se condividi, se ti confronti, delle cose belle si possono ottenere. Mai come in questo momento, questa manifestazione arriva nella nostra comunità: abbiamo bisogno tutti quanti di fermarci, di condividere, di ascoltarci, di imparare, di mettere in rete le professionalità, le esperienze e le sensibilità.” ha commentato il Sindaco di Treviso, Mario Conte, presente ieri alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, in merito ai grandi nomi presenti all’evento.

I nove speaker che si susseguiranno sul palco domenica sono personalità di spicco, specializzate in diversi ambiti, che daranno il loro punto di vista sul tema eredità: Paolo Benanti, Margot Sikabonyi, Luca Dal Zilio, Erica Boschiero, Maria Zaccagnino, Fabiana Andreani, Mirko Schipilliti, Antonella Lillo, Edoardo Anedda.

A presentare l’evento torna Gaia Dall’Oglio, blogger e imprenditrice, accompagnata quest’anno da Gianluca Dotti, giornalista scientifico.





TEDx è diventato un mezzo importante per diffondere idee innovative, promuovere la condivisione di conoscenze e ispirare il dibattito e la riflessione in comunità di tutto il mondo.

L’evento è basato sul volontariato ed è organizzato con il patrocinio, oltre che del Comune di Treviso, di Confcommercio e dell’Istituto Alberghiero Alberini.

I biglietti sono disponibili su Eventbrite, i posti sono quasi in esaurimento!