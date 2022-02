Continuano le operazioni di copertura del tetto a seguito dell’ incendio di stanotte a San Biagio

Questa notte 23.55 circa, i Vigili del Fuoco di Motta di Livenza e Treviso sono intervenuti a San Biaggio di Callalta, località Sant’Andrea di Barbarana via Argine San Marco , in una casa di due piani con tetto in legno.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere completamente il fuoco in un’ora circa, mentre poi i colleghi si sono prodigati a proteggere i beni presenti nelle stanze appena sotto il tetto, che inevitabilmente sono state interessate da acqua e schiuma provenienti dallo spegnimento.

L’incendio sembra si sia propagato dalla canna fumaria di un camino. L’intervento perfettamente riuscito ha consentito di conservare l’agibilità parziale dell’abitazione.