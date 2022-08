Continua a Marghera il Cinema sotto le Stelle

Il Cinema sotto le Stelle continua la sua programmazione a Marghera, portando in platea tutte le sere centinaia di persone. In piazza Mercato, in 3 settimane di programmazione, sono accorsi quasi 6mila cittadini per trascorrere serate in compagnia all’insegna del cinema italiano e internazionale.

Tra le pellicole che hanno avuto maggiore successo di pubblico “7 Donne e un mistero” e “Belfast”, l’ultima opera di Kenneth Branagh. Grande successo anche per “Madres parallelas” e “il Materiale Emotivo”. Il Cinema Sotto le Stelle è un’avventura che si rinnova ogni estate: fino al 4 settembre, ogni sera, in programma film e documentari. Questa sera in programmazione “Licorice Pizza”, commedia americana, mentre domani spazio alle famiglie con il musical “Sing2”. Per informazioni sulla programmazione, www.margheraestate.it

Il Cinema sotto le stelle si inserisce in Marghera Estate ed è organizzato in collaborazione con MakingMovie e con il sostegno di Enel Energia. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00 e la biglietteria apre ogni sera alle ore 19.00. Il costo del biglietto intero è di 3 euro.

Per informazioni si può contattare MakingMovie al 347 4591960 e, inviando a questo numero WhatsApp la frase “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di Cinema Sotto Le Stelle, dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati in caso di annulli causa maltempo o di eventuali recuperi.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.margheraestate.it, sui canali social del Settore Cultura e sui profili social dedicati.