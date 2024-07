Consiglio, scontro sui teaser

L’opposizione attacca Bortolato e la sua maggioranza che ha messo a bilancio 20.000 euro per dotare di teaser la Polizia Locale

Mogliano Veneto (TV) – Consiglio comunale, questa sera, per discutere della variazione di assestamento del bilancio di previsione. Tra le varie voci previste in approvazione, ha destato l’alzata di scudi delle opposizioni quella relativa allo stanziamento di 20.000 euro per acquistare dei teaser per la Polizia Locale.

Fra le varie motivazioni a sostegno del loro voto contrario alla proposta, nel comunicato viene riportato: «In campagna elettorale Bortolato aveva condiviso con noi l’esigenza di assumere nuovi vigili urbani, attualmente sotto organico. Ci siamo invece ritrovati nella variazione di bilancio, che sarà discussa domani in Consiglio Comunale, uno stanziamento di ben 20.000 euro per fornire ai nostri vigili urbani, oltre alle pistole già in dotazione anche dei teaser. Sebbene siano pubblicizzati come strumenti non letali, il loro utilizzo può causare gravi danni fisici e psicologici, può portare a lesioni gravi o addirittura alla morte di persone non armate o in situazioni che richiederebbero un approccio diverso. Inoltre, l’uso dei teaser può essere particolarmente pericoloso per le persone vulnerabili, come coloro che soffrono di problemi cardiaci o che assumono farmaci che possono interagire negativamente con le scariche elettriche. Questo solleva seri dubbi sulla sicurezza e la protezione di tutti i cittadini».

Nel comunicato vengono citati alcuni casi accaduti in Italia in cui l’uso della pistola elettrica ha causato dei seri problemi, fino al decesso, della persona fermata. Si precisa inoltre che “Il Ministero Dell’Interno ha comunicato che Axon, societa fornitrice dei teaser è stata esclusa dall’ appalto per ragioni tecniche: durante la fase di test alcuni dardi non sono esplosi o il teaser, cadendo, ha fatto scattare la sicura. Ora dunque la procedura è ferma e la gara da rifare».

Questa la risposta del sindaco Davide Bortolato e del vicesindaco Leonardo Muraro con delega alla sicurezza: «Servono risposte concrete agli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, il nostro obiettivo non è di certo quello di proteggere chi ha cattive intenzioni o addirittura aggredisce i nostri agenti.

Non saranno sicuramente i 20.000 euro stanziati in variazione di bilancio che risolveranno il problema del personale e la penuria di agenti di Polizia Locale, la cifra stanziata infatti non basterebbe nemmeno per coprire l’assunzione di un solo agente”.

“La nostra è una azione forte di tutela e difesa dei nostri agenti che intervengono talvolta in situazioni difficili, accadute anche nell’ultimo periodo, dove la priorità dell’Amministrazione è quella di difendere il loro operato troppo spesso sottovalutato e difficile; dotandoli di tutte le strumentazioni finalizzate a garantire la sicurezza loro e di tutti i cittadini. Si dimentica Nilandi che il nostro Corpo di Polizia è armato e mai alcun agente ha osservato comportamenti pericolosi o superficiali».