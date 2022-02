Consigli Direttivi delle Associazioni di Quartiere e di Frazione: si vota domenica 8 maggio

La Consulta dei Presidenti delle Associazioni di Quartiere e di Frazione ha deliberato lo slittamento della data per il rinnovo dei Consigli Direttivi di Quartiere: si vota domenica 8 maggio 2022. Ogni socio e ogni persona residente nel quartiere, che abbia compiuto la maggiore età alla data delle elezioni, previa adesione all’Associazione in qualità di socio (l’adesione può essere fatta anche presso il seggio), può partecipare alla consultazione in qualità di candidato e/o elettore.

La richiesta di candidatura si può presentare da lunedì 28 marzo a venerdì 22 aprile 2022 presso i Servizi Culturali, in via Terraglio 3 (ex Rossi), nei normali orari di ufficio (lunedì/mercoledì/venerdì 8.30-13.30 martedì/giovedì 8.30-12.30/14.30-18.00), dove si potrà anche ritirare il modulo predisposto e procedere alla compilazione.

Entro il 27 aprile prossimo, sarà stilata una lista in ordine alfabetico dei candidati di ciascun Quartiere o Frazione. Si voterà domenica 8 maggio 2022 dalle 9.00 alle 20.00 con orario continuato.

I seggi elettorali: a Campocroce nella sede dell’associazione presso la palestra in via Chiesa 8, a Zerman nel Centro Polivalente in via Bonisiolo 1/A, a Bonisiolo nel Centro Polivalente in via Altinia 23, a Marocco presso la Pagoda Scuola Collodi, via Nuova Europa 2. Per i Quartieri del centro si voterà: Ovest-Ghetto nella sede del Quartiere, in via 28 Aprile 2/C; Centro-Nord nella Biblioteca Comunale, Sala Berto, in via De Gasperi 8; Centro-Sud nella sala parrocchiale della chiesa di San Marco, in via Manin 27/A; Est presso la Sede del Quartiere, in Galleria Aldo Moro 12.

Sarà possibile esprimere fino a due preferenze, indicando il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia si dovrà indicare necessariamente anche il nome.