Consegnati 7000 euro in Borse di Studio ai ragazzi di Silea

Premiati tutti i ragazzi del Comune che hanno raggiunto i massimi voti in ogni ordine e grado

L’amministrazione Comunale di Silea ha consegnato a 50 ragazzi residenti nel territorio comunale le borse di studio “Prof.ssa Miriam Tuono”, istituite dal 2016 a favore degli studenti meritevoli in memoria della professoressa Tuono, insegnante di lingua inglese presso la scuola secondaria di Sile, deceduta nel 2016.

L’Amministrazione ha assegnato € 100, per ogni studente residente a Silea licenziato dalla Scuola Secondaria di primo grado nell’Anno Scolastico 2020/2021 con le votazioni di 9; € 150, per ogni studente residente a Silea licenziato dalla Scuola Secondaria di primo grado nell’Anno Scolastico 2020/2021 con le votazioni di 10 e 10/Lode; € 200, per ogni studente residente a Silea licenziato dalla Scuola Secondaria di secondo grado nell’Anno Scolastico 2020/2021 con la votazione di 100.

Un totale di 7000 euro che l’Ammirazione ha stanziato a favore del merito per i suoi 50 ragazzi.

“Premiare le studentesse e gli studenti meritevoli è una esperienza di comunità molto bella: significa dare valore al patrimonio culturale materiale e immateriale di un territorio. La nostra Amministrazione ha tra i propri focus proprio l’investimento sui giovani e sulle loro potenzialità, con la speranza di contribuire a formare cittadini competenti” sottolinea Angela Trevisin, Assessore alla cultura del Comune di Silea.

“È importante in questo tempo di pandemia, dove la responsabilità personale influenza il benessere collettivo, saper riconoscere e premiare il merito e l’impegno che servirà oggi a scuola e domani a questi ragazzi per diventare cittadini attivi, consapevoli e liberi. La libertà è partecipazione, come diceva Gaber perché se viviamo in una società è perché abbiamo bisogno delle altre persone per dare senso a ciò che facciamo: le intelligenze insieme possono moltiplicarsi possono dialogare e garantire una libertà comune. Ringrazio il Dirigente Scolastico e gli insegnanti per il costante lavoro e la proficua collaborazione, che deriva da una profonda comunità di intenti educativi” conclude il Sindaco Rossella Cendron