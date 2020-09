Consegnata ieri agli Scout CNGEI la sede a Forte Marghera restaurata dal Comune

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio la sede degli Scout C.N.G.E.I. – Sezione Venezia – a Forte Marghera, nell’area del Ridotto Centrale, dopo il restauro realizzato dal Comune di Venezia, con un finanziamento di 98mila euro. Alla cerimonia di consegna erano presenti, tra gli altri, il presidente e il direttore della Fondazione Forte Marghera, Stefano Mondini e Marco Mastroianni. L’intervento, eseguito da Insula Spa, ha riguardato le parti esterne dell’edificio e ha incluso il rifacimento del tetto – con l’impermeabilizzazione e la copertura con tegole alla marsigliese – e di parte degli intonaci esterni, nonché la sostituzione degli infissi. L’immobile, disposto su due piani di 343 mq ciascuno, è da sempre destinato ad attività di condivisione e comunità giovanili, basate sul metodo educativo dello scoutismo. Oggi, a seguito di una procedura pubblica effettuata dalla Fondazione Forte Marghera, il piano terra dell’edificio è stato ufficialmente assegnato per cinque anni all’associazione scoutistica laica C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani). L’Associazione si è impegnata a dipingere tutto il piano e a tenere in ordine il prato circostante. Al primo piano invece, con un intervento di ulteriori 30mila, la Fondazione Forte Marghera ha adeguato i servizi igienici, per utilizzare gli spazi in eventuali campi estivi degli stessi scout o di altre associazioni che ne faranno richiesta.