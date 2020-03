Consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci alle persone più fragili

Le attività produttive di Casier, in collaborazione con il Comune e i volontari della Protezione Civile, si mettono a disposizione per consegnare generi alimentari e farmaci a domicilio a chi non può o non se la sente di uscire di casa. Per esempio anziani soli, persone con disabilità o immunodepresse o affetta da gravi patologie, residenti nel comune di Casier.

Per maggiori informazioni è possibile scaricare il volantino e chiamare:

• il Comune di Casier (Ufficio Servizi Sociali) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 0422.383471

• la Protezione Civile di Casier, il sabato e la domenica, al numero di cellulare 338.6610396.

Commenta la news

commenti