Conosciamo la Elle Galleria d’arte di Preganziol

La Elle Galleria d’arte di Preganziol in questi anni di intensa attività espositiva ha ospitato nomi di fama mondiale presenti nei più importanti musei al mondo (MoMa di New York, Guggenheim di Venezia, Metropolitan Museum di New York e questi sono solo alcuni) e si è sempre distinta per qualità, professionalità, correttezza e trasparenza nei confronti degli artisti, dei collezionisti, degli appassionati d’arte e di coloro i quali hanno usufruito dello spazio per dare a voi tutti la massima professionalità possibile.

È con orgoglio che la galleria, con fatica, ha raggiunto obiettivi impensabili grazie alla collaborazione di persone straordinarie.

Tra gli artisti che hanno esposto – i cui nomi sono presenti nel sito della Galleria – si ricordano Jacopo Da Bassano, Jacopo Sansovino, Boldini, De Nittis, De Pisis, Dalì, De Chirico, Mastroianni, Vedova.

La galleria di Preganziol si distingue per il corposo volume di articoli di cui giornalisti di fama nazionale, avvicinandosi alla galleria, hanno constatato la grandezza culturale e umana.

La galleria si distingue anche per il corposo numero di servizi video e televisivi che testimoniano l’infinito impegno del gallerista Andrea Lucchetta, ed è ora pronta a ripartire con progetti ambiziosi che intende raggiungere grazie al costante e quotidiano impegno che i suoi spettatori e il suo attento pubblico valorizzano con coraggio e intraprendenza.

In foto l’opera dell’artista Renato Guttuso

