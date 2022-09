Conoscere e riconoscere i casino online sicuri

Chi non sa cosa sia il gioco digitale? Ormai lo conoscono tutti e, se non proprio tutti, molti lo praticano quotidianamente popolando le sale virtuali dei migliori casino online: un’affermazione questa che trova pieno supporto nelle recenti statistiche, che vedono l’Italia come uno dei Paesi nei quali, dalla pandemia in poi, più si è sviluppata la passione per slot machine, roulette, poker, blackjack e scommesse sportive.

Giocare è semplicemente appassionante, ma, proprio perché il gioco digitale si sta diffondendo così tanto, bisogna fare in modo che avvenga sempre e solo nei casino online sicuri, che sono poi gli unici di cui ci si possa davvero fidare.



Che cosa si intende come sicurezza in un casino online?

Provate ad immaginare di aver voglia di giocare con una roulette, una slot machine o con un qualsiasi altro gioco: preferireste sedervi al tavolo di un casino di Las Vegas, Macao o Montecarlo o affidarvi ad una bisca clandestina organizzata in un sottoscala?

Il paragone è volutamente esagerato, ma fino ad un certo punto: affidarsi ad uno dei migliori casino online sicuri significa concedersi il diritto a divertirsi senza preoccupazioni, così come non farlo significa a aprire una finestra su tutti i rischi che girano attorno al mondo del gioco digitale non autorizzato, che non sono pochi quando si cade nelle mani più sbagliate.

La chiave di tutto è appunto l’autorizzazione, o meglio la licenza attraverso la quale uno casino online opera: in Italia la licenza più importante è quella ADM / AAMS (Agenzia Dogane e Monopoli, un tempo conosciuta come Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato), che ai nostri giorni è il perfetto sinonimo di gioco sicuro nel nostro paese.

Per ricevere una licenza come quella ADM / AAMS i casino online devono attenersi ad alcune linee guida molto “tranchant” che indirizzano tutti gli aspetti più comuni di un sito verso la massima sicurezza, con un riferimento particolare ad aspetti come:

Sicurezza dell’account – a prescindere dai giochi offerti, i casino online devono rispettare determinati standard realizzativi ed utilizzare sistemi di protezione crittografia di ultima generazione capaci di tutelare tutte le attività degli utenti, questo oltre a garantire la tutela anche dei dati personali;

a prescindere dai giochi offerti, i casino online devono rispettare determinati standard realizzativi ed utilizzare sistemi di protezione crittografia di ultima generazione capaci di tutelare tutte le attività degli utenti, questo oltre a garantire la tutela anche dei dati personali; Giochi in catalogo – i software presenti in catalogo, siano essi slot, roulette, blackjack o qualsiasi altra tipologia di giochi, devono provenire da provider di qualità che garantiscano il rispetto di percentuali di vincita minime in linea con gli standard internazionali considerabili come sicuri;

– i software presenti in catalogo, siano essi slot, roulette, blackjack o qualsiasi altra tipologia di giochi, devono provenire da provider di qualità che garantiscano il rispetto di percentuali di vincita minime in linea con gli standard internazionali considerabili come sicuri; Scommesse sportive – allo stesso modo il catalogo di scommesse sportive deve fare conto su delle quote di riferimento che, pur cambiando in funzione delle caratteristiche dell’evento sportivo, devono comunque garantire una convenienza minima;

– allo stesso modo il catalogo di scommesse sportive deve fare conto su delle quote di riferimento che, pur cambiando in funzione delle caratteristiche dell’evento sportivo, devono comunque garantire una convenienza minima; Bonus – le promozioni offerte, siano essi bonus di benvenuto, bonus con e senza deposito o free spin (giri gratis), devono venire proposte a fronte di termini e condizioni che non vadano a svantaggio del giocatore, come ad esempio dei wagering irragionevolmente alti.

– le promozioni offerte, siano essi bonus di benvenuto, bonus con e senza deposito o free spin (giri gratis), devono venire proposte a fronte di termini e condizioni che non vadano a svantaggio del giocatore, come ad esempio dei wagering irragionevolmente alti. Metodi di pagamento – non da meno devono essere sicuri i metodi di pagamento attraverso i quali passano le transazioni finanziarie: fare un deposito di fondi o un prelievo delle vincite non solo deve essere facile ed immediato, ma deve soprattutto essere sicuro sotto tutti i punti di vista.

– non da meno devono essere sicuri i metodi di pagamento attraverso i quali passano le transazioni finanziarie: fare un deposito di fondi o un prelievo delle vincite non solo deve essere facile ed immediato, ma deve soprattutto essere sicuro sotto tutti i punti di vista. Sito live e mobile – la sicurezza di un casino online riguarda anche il suo casino live dove si gioca in diretta e la sua realtà mobile, sia essa un’app o una versione del sito ottimizzata per dispositivi mobili: in entrambi i casi il portale deve garantire un’infrastruttura tecnologica avanzata capace di proteggere le attività online.

Insomma la sicurezza dei casino online si valuta considerando questi aspetti chiave, ma la presenza di una licenza internazionale già di per sé garantisce alti standard a riguardo, abbastanza da poter considerare subito come sicuro il sito in questione ed è quindi considerabile come la “condizione minima” per giocare in sicurezza.

Visto che però il minimo è appunto il minimo, è sempre molto meglio puntare al massimo: per questo, almeno per i giocatori italiani, il consiglio più efficace che può venire dato è di giocare sempre e solo nei casino online sicuri con la licenza ADM / AAMS, basta semplicemente questo per giocare tutti i giorni in modo sicuro e responsabile.

La licenza ADM / AAMS è l’unica capace di garantire non solo quanto elencato poco fa, ma anche la piena tutela legale di giocatori nel caso si dovesse venire a creare un qualsiasi contenzioso nei confronti del casino online nei quali sono iscritti: una forma di sicurezza massima che viene garantita direttamente dal pieno rispetto dei termini stabiliti dal Governo Italiano in fatto di gioco legale ed autorizzato.

Però le licenze non sono tutto, perché c’è anche la tecnologia: licenza a parte, un aspetto fondamentale da considerare è proprio la realizzazione del sito stesso, che deve basarsi su tutte le ultime tecnologie in fatto di software crittografici e per protezione della privacy dei clienti, dei quali i dati personali devono sempre essere al sicuro.

Un ulteriore livello di sicurezza, ma questo è ancora in fase di lancio e non lo propongono tutti i casino online, è rappresentato dalle criptovalute: oggi come oggi molti siti supportano tante delle più popolari monete digitali basate su blockchain, che a propria volta aggiungono una differente forma di tutela in tutte le transazioni economiche, tanto che alcuni portali si ritrovano anche a proporre bonus speciali per chiunque effettui un deposito (ed in alcuni casi anche un prelievo) in criptovalute.



Come riconoscere i casino online sicuri?

Quindi cosa deve fare una persona che vuole star sicuro di giocare solo su casino online sicuri? Una possibilità è andare sul sito dell’ADM / AAMS e prendere visione di tutti i siti che ne detengono la licenza, ma probabilmente è più comodo fare riferimento alle recensioni più affidabili che ci siano in circolazione, capaci quindi di fare valutazioni affidabili sulla sicurezza dei casino online recensiti.

Online ormai sui siti web dedicati può trovare un numero enorme di risorse disponibili a cui fare visita, ogni portale offre qualsiasi tipo di recensione, ma c’è un sito affidabile da consigliare in particolare modo: questo permette di sapere tutto su cos’è un casino online sicuro, con elenchi aggiornati a tutti i siti più recenti e con recensioni approfondite: una risorsa che tornerà molto utile a tutti coloro che vogliono letteralmente “andare sul sicuro”.

C’è poi un ultimo aspetto della sicurezza nel gioco online che va considerato, cioè la sicurezza dei giocatori verso tutto quel che concerne la dipendenza da gioco d’azzardo: come ben si sa, e come viene spesso rimarcato da articoli come questo, un’attività di gioco non controllata rappresenta un rischio enorme per i giocatori più sensibili, che potrebbero trovarsi a sviluppare una forma di ludopatia.

A questo proposito i migliori casino online sicuri propongono sempre un programma di supporto, tra i quali il più famoso è il programma Gioco Responsabile: una raccolta di consigli e di informazioni, contatti specializzati ed una moltitudine di altre risorse per riconoscere la dipendenza da gioco e per affrontarla sin dai suoi primi stadi.

Giocare in sicurezza è più che possibile, tutto sta nello scegliere un referente affidabile e questo è sempre possibile quando si apre un conto in uno dei casino online sicuri (meglio se con licenza ADM / AAMS) per divertirsi con qualità sfruttando spensieratamente i ricchi bonus, i giri gratis (free spin) e tutta la qualità che questi portali offrono agli appassionati di gioco da qualsiasi punto di vista li si osservi.

Cosa dire di più? Se giocare con slot machine o qualsiasi gioco, godere di un bonus e sfruttare in tutti i termini l’offerta di un sito di gaming online sta diventando sempre più una normalità, tanto vale fare in modo che la sicurezza ne faccia parte sin da subito.