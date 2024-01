Confraternita del Museto: 48 Norcini in gara per il Campionato del Mondo

La Confraternita del Museto di Riese Pio X organizza la sesta edizione della Festa del Museto, con la terza edizione del Campionato del Mondo, coinvolgendo 48 norcini provenienti da diverse province venete e regioni limitrofe. Il campione in carica, Luigi Fabian, difenderà il titolo contro un nutrito gruppo di sfidanti, con la finalissima prevista il 17 gennaio a Casa Riese.

TREVISO. Dal 12 gennaio al 16 febbraio, la sesta edizione della Festa del Museto prende il via a Riese Pio X, portando con sé la terza edizione del campionato del mondo dedicato ai migliori norcini. Organizzata dalla Confraternita del Museto, presieduta dal Gran Norcino e Sindaco di Riese, Matteo Guidolin, l’evento si preannuncia ricco di partecipanti provenienti da diverse province venete e addirittura da regioni limitrofe, segnando un nuovo record di partecipazione con 48 concorrenti.

Il campione in carica, Luigi Fabian di Salvarosa di Castelfranco Veneto, si troverà a difendere il titolo contro un nutrito gruppo di competenti sfidanti provenienti da Treviso, Padova, Venezia, Vicenza, Verona e addirittura da Pordenone. L’entusiasmo cresce ancor di più con l’aggiunta di due partecipanti “wild cards”: l’Antica Osteria Morelli da Pergine Valsugana per il Trentino Alto Adige e l’azienda Mario Lizzi da Fagagna per il Friuli Venezia Giulia.

L’obiettivo della Confraternita è quello di estendere il raggio d’azione dell’evento oltre i confini regionali, rendendo la manifestazione sempre più inclusiva. La fase di selezione dei 12 finalisti avverrà il 15 gennaio presso la Caneva dei Biasio, la sede storica della Confraternita.

La finalissima, in programma per il 17 gennaio presso Casa Riese, prevede una cena che ospiterà oltre trecento persone, garantendo un evento sold out in pochissime ore.

Il panel di giudici sarà composto dal Sindaco di Treviso, Mario Conte, insieme a Cesare De Stefani dell’Osteria Senz’oste e Paolo Manzan di Nonno Andrea. Inoltre, verrà introdotto un nuovo premio, il “Museto di Marca,” dedicato al miglior museto trevigiano.

La Festa del Museto è parte integrante delle iniziative di Porcomondo, il festival suin generis che si apre il 12 gennaio con la gara del cren al Bar al Molino a Montebelluna. Gli eventi collaterali spaziano da convegni a feste popolari, coinvolgendo realtà dal Friuli al Trentino. La competizione culminerà con la degustazione a Maser, organizzata dalla condotta Slow Food Alto Muson e Brenta, il 17 febbraio.

La sesta edizione della Festa del Museto promette di essere un’esperienza culinaria unica, celebrando la tradizione norcina e coinvolgendo appassionati provenienti da diverse regioni per competere nel prestigioso campionato del mondo del Museto.