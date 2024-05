Confindustria Veneto Est: il Consiglio generale elegge Mirco Viotto e Loredano Grande Vicepresidenti

Subentrano a Vincenzo Marinese, eletto Vicepresidente di Confindustria, e a Silvia Bolla, candidata alle elezioni europee

MOGLIANO VENETO (TV). Il Consiglio Generale di Confindustria Veneto Est (CVE), tenutosi oggi a Villa Braida di Mogliano Veneto, su proposta del Presidente Leopoldo Destro, ha eletto Mirco Viotto Vicepresidente Vicario con delega al Territorio di Venezia e Loredano Grande Vicepresidente.

I nuovi Vicepresidenti subentrano, rispettivamente, a Vincenzo Marinese, eletto Vicepresidente di Confindustria per l’Organizzazione e i Rapporti con i Territori e le Categorie, e a Silvia Bolla, in quanto candidata alle elezioni per il Parlamento europeo del 8-9 giugno.

Mirco Viotto, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Elettromeccanica Viotto Srl (San Donà di Piave – VE) e Loredano Grande, Socio fondatore e Titolare di Pasticceria Veneta Srl (Pegolotte di Cona – VE), entrano così a far parte del Consiglio di Presidenza dell’Associazione, in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso 2020-2024.

«Congratulazioni ai nuovi Vicepresidenti e un caloroso augurio di buon lavoro – ha dichiarato Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est –. Sono certo che lavoreremo insieme per affrontare le sfide e le opportunità immense che abbiamo davanti e trarne il meglio, a partire da competitività, transizione energetica e digitale, capitale umano, in una dimensione sempre più europea.

Ringrazio Silvia Bolla per la passione e l’impegno profuso nell’Associazione. Un ringraziamento particolare da parte di tutti gli imprenditori di Confindustria Veneto Est a Vincenzo Marinese per quanto ha fatto e dato con grande passione in questi anni per il nostro territorio e per avere traghettato insieme l’integrazione delle nostre imprese in un’unica, grande famiglia.

Un progetto complesso e sfidante per tutti, ma che ci ha già permesso di raggiungere alcuni importanti risultati per le imprese e per il territorio che ci permetteranno, nei prossimi anni, di dare nuovo slancio e prospettiva alla loro eccellenza. Un’esperienza che siamo orgogliosi di poter mettere al servizio dell’industria italiana, in tutte le sue anime e dimensioni, e del Paese insieme al Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e a tutta la sua squadra».