Confapi Treviso, Luca Fraccaro confermato presidente per il triennio 2026-2029

Oltre 200 tra imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti a Villa Tiepolo Bassi, a Carbonera, per l’assemblea dei soci e l’evento #MadeInVeneto. Al centro del confronto i rincari energetici, la competitività delle PMI, la digitalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy

TREVISO. Luca Fraccaro è stato confermato alla presidenza di Confapi Treviso per il prossimo triennio, dal 2026 al 2029. La rielezione è avvenuta al termine dell’Assemblea dei Soci dell’associazione che rappresenta le piccole e medie imprese, svoltasi a Villa Tiepolo Bassi, a Carbonera, nell’ambito dell’evento #MadeInVeneto. L’iniziativa ha riunito oltre 200 partecipanti tra imprenditori, liberi professionisti e rappresentanti delle istituzioni, offrendo un’occasione di confronto sulle principali sfide economiche che interessano il sistema produttivo.

Ad aprire i lavori è stato Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto. A seguire, una tavola rotonda ha coinvolto il presidente riconfermato Luca Fraccaro, Eleonora Maria Mazzoli, Public Policy Manager di Amazon Italia, Paolo Pietrobon, amministratore delegato di Fraccaro Spumadoro Spa, e Claudio Stefani Giusti, amministratore delegato di Acetaia Giusti.

Energia, costi di produzione e competitività al centro del dibattito

Tra i temi affrontati durante l’incontro, particolare attenzione è stata riservata all’aumento dei costi di gas, energia e carburanti, fattori che continuano a incidere sulla capacità delle imprese di programmare investimenti e sostenere la produzione. Il confronto ha riguardato anche le conseguenze dei conflitti internazionali sulle aziende esportatrici, la carenza di manodopera specializzata e il costo delle materie prime.

Accanto alle criticità, spazio alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale. La discussione ha approfondito il ruolo delle piattaforme online nella promozione delle imprese, l’impatto economico di Amazon in Italia e in Veneto, le esperienze imprenditoriali di successo del territorio e gli strumenti per tutelare e valorizzare l’identità produttiva italiana. Formazione, accessibilità delle tecnologie e diffusione delle competenze digitali sono emerse come leve importanti per rafforzare la competitività delle PMI.

Le PMI trevigiane continuano a investire

Il quadro economico delineato nel corso dell’evento evidenzia un tessuto produttivo che, pur dovendo affrontare un contesto complesso, mantiene una significativa capacità di adattamento. Secondo l’ultima indagine congiunturale Confapi citata dall’associazione, il 30,9% delle PMI industriali prevede nuovi investimenti nella seconda parte dell’anno.

Tra le priorità individuate dalle imprese, il 63,6% punta sull’acquisto di nuovi impianti e macchinari, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza produttiva e contenere i costi energetici. Il 23,8% intende investire nella formazione e nella riqualificazione professionale del personale, mentre il 22,7% guarda alla transizione digitale.

Resta inoltre elevato l’interesse per gli strumenti di finanziamento regionali destinati al riposizionamento competitivo delle aziende. In questo ambito si inseriscono le misure di sostegno all’ammodernamento tecnologico, tra cui il bando regionale «Il Veneto Artigiano 2026», richiamato dall’associazione come opportunità per accompagnare gli investimenti delle imprese.

Fraccaro: «Servono risposte concrete contro i rincari»

Nel commentare la riconferma, Luca Fraccaro ha ringraziato i soci per la fiducia ricevuta, sottolineando le difficoltà che le piccole e medie imprese stanno affrontando in una fase caratterizzata dall’incertezza economica e geopolitica.

«Le nostre Piccole e Medie imprese stanno attraversando un momento cruciale, segnato dalle difficoltà legate ai rincari energetici e, per chi esporta, dalle conseguenze dei conflitti mondiali», ha dichiarato il presidente.

Fraccaro ha evidenziato come gli elevati costi di gas, energia e carburanti incidano direttamente sulla produzione, rendendo più difficile pianificare le attività nel medio e lungo periodo. Da qui la richiesta di misure concrete capaci di attenuare l’impatto dei rincari e garantire alle aziende condizioni più favorevoli per continuare a investire.

Particolare attenzione è stata rivolta ai comparti delle costruzioni, del legno-arredo, dell’oreficeria e della metalmeccanica, settori che rappresentano una componente importante dell’economia trevigiana e che oggi devono fare i conti con il costo delle materie prime e la difficoltà nel reperire personale qualificato.

«Serve un intervento mirato: più formazione tecnica legata alle nostre filiere, sostegno al Made in Italy e misure concrete per aiutare le piccole imprese a reggere l’incertezza», ha aggiunto Fraccaro.

Nonostante le difficoltà, il presidente ha ribadito la fiducia nella capacità di reazione del territorio: «La Marca Trevigiana si conferma un tessuto produttivo resiliente che continua a innovare e segnare la strada». L’impegno per il nuovo mandato sarà quindi quello di continuare a portare le istanze degli imprenditori ai tavoli pubblici e privati, favorendo condizioni che permettano alle aziende di affrontare le sfide attuali e future.

Il nuovo Consiglio direttivo 2026-2029

Insieme a Luca Fraccaro, il nuovo Consiglio direttivo di Confapi Treviso sarà composto da altri 20 imprenditori: Nicolò Baldissin, Alberto Carlesso, Luciano Furlanetto, Alessia Guidolin, Chiara Manzonetto, Nicoletta Milani, Laura Pilotto, Federica Polloni, Nicholas Puggia, Federica Rigoni, Guido Rizzo, Alessia Rossi, Massimo Rossi, Silvia Sardena, Stefano Sutto, Luana Teso, Gabriele Tonon, Simone Vainieri, Nicola Zanon e Marco Zecchinel.

La nuova squadra sarà chiamata a proseguire il lavoro di rappresentanza e supporto alle PMI del territorio, con particolare attenzione alla competitività, all’innovazione, alla formazione e alla tutela delle filiere produttive locali.

Chi è Luca Fraccaro

Classe 1965, Luca Fraccaro è presidente del consiglio di amministrazione di Fraccaro Spumadoro Spa, azienda familiare di Castelfranco Veneto specializzata nella produzione artigianale di dolci a lievitazione naturale.

Fondata nel 1932 come panificio di famiglia, l’impresa ha superato i novant’anni di attività, mantenendo un forte legame con la tradizione e con il territorio. Oggi la produzione conserva al centro il lievito madre, utilizzato da Luca Fraccaro insieme ai suoi due fratelli, e si rivolge a una rete di negozi selezionati attenti alla qualità certificata, alla tracciabilità delle materie prime e alla valorizzazione del Made in Italy.

L’azienda ha inoltre sviluppato una particolare sensibilità verso la sostenibilità ambientale, attraverso la produzione di alimenti biologici e vegani e l’attenzione alla stagionalità, agli aromi naturali e alle peculiarità enogastronomiche del territorio trevigiano.

La riconferma alla guida di Confapi Treviso apre dunque un nuovo triennio nel segno della continuità, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza delle imprese e sostenere un sistema produttivo che, pur messo alla prova dall’aumento dei costi e dall’incertezza internazionale, continua a puntare su investimenti, innovazione e qualità.

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