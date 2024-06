Ultimi momenti di #VisitConegliano

Il comune di Conegliano propone le ultime visite guidate gratuite alla scoperta della città tra arte, paesaggi e storia.

CONEGLIANO – Quando la Primavera si manifesta a Conegliano, i suoi colori donano una nuova luce ai monumenti, palazzi e paesaggi della città. Il comune di Conegliano propone dunque gli ultimi incontri per il calendario #VisitConegliano, un programma di visite guidate gratuite organizzate in collaborazione con l’Ufficio IAT di Conegliano e con la gestione di UNPLI Treviso. Una iniziativa proposta per mostrare le bellezze della città, la sua storia e le sue eccellenze. Un viaggio tra le diverse anime della città che nel tempo hanno dato vita alla Conegliano che vediamo oggi.

Il ciclo di queste ultime visite guidate gratuite illustrerà una inedita Conegliano da molteplici punti di vista: dalla cultura alla storia, dal paesaggio all’arte. Tra i tanti appuntamenti offerti, guidati dal personale competente e preparato, ognuno potrà scegliere la proposta più adatta alle proprie preferenze, alla scoperta delle meraviglie nascoste della città.

Grazie al contributo del Comune di Conegliano, tutte le visite inoltre sono gratuite, su prenotazione

Gli appuntamenti

Sabato 15 giugno, ore 15.00

LEGGI LA TUA CITTÀ

Itinerario in centro storico attraverso le iscrizioni lasciate nel tempo, alla ricerca di storie e personaggi.

Luogo di ritrovo: IAT Conegliano – Viale Carducci 20

Sabato 29 giugno, ore 17.00

LA STORIA INDUSTRIALE

Insolita esplorazione del patrimonio industriale di Conegliano con un tour dedicato alle vecchie fabbriche e ai siti industriali riconvertiti, per una prospettiva diversa sulla storia economica della città.

Luogo di ritrovo: IAT Conegliano – Viale Carducci 20

Crediti fotografici: Di Rollroboter – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40806162