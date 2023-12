Conegliano, Lorenza De Noni dal sindaco Fabio Chies

Si chiude alla grande il 2023 di successi per la portacolori di Atletica Silca Conegliano. Applausi per la campionessa italiana degli 800 allieve e azzurra a Eyof e Euro under 20.

CONEGLIANO – Gli applausi, per Lorenza De Noni, non finiscono mai. Ieri, lunedì 18 dicembre, la diciassettenne coneglianese doc è stata infatti premiata con il libro degli Antichi Statuti di Conegliano e la spilla della Città del Cima dal sindaco Fabio Chies e dall’assessore allo sport Primo Longo. Si conclude alla grande dunque un 2023 che ha regalato tante soddisfazioni alla giovane campionessa dell’Atletica Silca Conegliano.

La giovane, allenata da coach Massimo Furcas, quest’anno è stata campionessa italiana degli 800 allieve (under 18) e quarta nei 1500 e azzurra all’Eyof (Festival olimpico della gioventù europea) e agli Europei under 20 (una categoria superiore alla sua). A inizio dicembre è stata premiata dal comitato trevigiano di Fidal Treviso come l’atleta trevigiana dell’anno.

Quest’anno Lorenza ha corso più forte di tutte in Italia fermando il cronometro sul tempo di 2’06”71. Una giovane che brilla non solo nelle piste di atletica, ma anche sui banchi di scuola (è studentessa con voti eccellenti in classe quinta al liceo scientifico Marconi di Conegliano).

Lorenza è stata accolta dal primo cittadino nel suo ufficio, accompagnata dal presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin e dai dirigenti Walter Fellet e Raffaele Moz, oltre che da mamma Veronica Piutti (ex azzurra proprio degli 800) e papà Paolo.

Una piacevole chiacchierata dove i dirigenti di Atletica Silca Conegliano hanno tratteggiato le caratteristiche di una società che punta sì ai risultati, ma che come primo focus ha i giovani e la loro crescita.

Proprio il sindaco Fabio Chies ha fatto un plauso al percorso di De Noni, ricordando l’importanza di crescere piano piano e di non dimenticare mai che lo sport è prima di tutto divertimento.

Il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin ha parlato di come l’esempio positivo di Lorenza e di altri atleti di punta come Stefano Menegale e Melania Rebuli sia un traino importante per un gruppo che sta crescendo, unito e con la voglia di fare fatica durante l’allenamento, supportato da un grande senso di amicizia.

“Siamo molto felici di essere stati ricevuti del sindaco di Conegliano Fabio Chies – dice il presidente Piccin – si tratta dell’ennesimo riconoscimento per Lorenza che quest’anno, supportata da compagni di allenamento, da coach, dirigenti e volontari di Atletica Silca Conegliano è riuscita a raccogliere i frutti del tanto allenamento. Dopo essere stata premiata come atleta dell’anno dall’atletica trevigiana questo incontro con il primo cittadino della nostra città è stato molto bello e importante”.

Una serata che ha voluto celebrare i successi del 2023 e lanciare l’annata 2024, con De Noni, Rebuli e Menegale a inseguire una convocazione per mondiali under 20 di Lima, in Perù, e Virginia Scardanzan, da anni atleta di Silca Conegliano a sognare il grande traguardo delle Olimpiadi di Parigi 2024 nel salto con l’asta (oltre a tante medaglie giovanili e assolute, la venticinquenne di Preganziol è entrata quest’anno nella top ten della graduatoria assoluta di sempre dell’asta).