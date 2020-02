Concorso per studenti del Veneto

Concorso per gli studenti del Veneto frequentanti le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e le Scuole di Formazione Professionale Anno Scolastico-Formativo 2019/2020

Con deliberazione n. 1897 del 17/12/2019 la Giunta regionale ha approvato il concorso avente come destinatari gli studenti del Veneto frequentanti le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e le Scuole di Formazione Professionale, per l’assegnazione di n. 9 premi in denaro per i migliori elaborati di ricerca, indagine o approfondimento, anche su supporto multimediale, realizzati sul tema “Foibe ed esodo giuliano-dalmata: storia e memoria del 10 febbraio”.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere predisposta secondo il modello approvato con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 5 del 16 gennaio 2018, debitamente compilata e sottoscritta unitamente ai documenti richiesti. La domanda dovrà inoltre essere accompagnata dalle copie fotostatiche dei documenti previsti ed essere trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], secondo le modalità descritte nel Regolamento (Allegato B), entro il 9 marzo 2020, pena l’esclusione.

La domanda dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. n. 101 del 10/8/2018 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.

Gli elaborati testuali dovranno essere convertiti in formato pdf e trasmessi contestualmente in allegato alla domanda di partecipazione al concorso. Eventuali elaborati multimediali e grafici dovranno invece essere recapitati alla Direzione Formazione e Istruzione, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, 30121 Venezia, su supporto di memoria di massa (chiavetta USB o cd/dvd) accompagnati da una nota di trasmissione che faccia esplicito riferimento alla relativa domanda. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: Concorso “Foibe ed esodo giulianodalmata: storia e memoria del 10 febbraio” – Anno Scolastico-Formativo 2019/2020. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5349 – 5071.

Il provvedimento di approvazione del concorso e i relativi allegati sono reperibili anche nel sito Internet della Regione del Veneto all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola.

