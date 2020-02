Concorso fotografico “Giancarlo Orsatti”. 400 euro in palio

“I cambiamenti climatici nel paesaggio”: sarà questo il tema del concorso fotografico organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Input, i fotografi Dario Sottana, Bobini Stefano e Tronchin Angelino per rendere omaggio all’amico Giancarlo Orsatti.

Il concorso è il primo di una serie di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del percorso “Verso – Si può fare! Preganziol in Festa”, in vista del più grande evento che si organizzerà nel mese di settembre “Si può fare! Preganziol in Festa”. L’obiettivo è mettere in comune esperienze concrete di buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale, per favorire la nascita di comunità locali intelligenti e affettuose, creative e solidali, inclusive e generative di buone relazioni umane in un contesto più consapevole e rispettoso degli ambiziosi obiettivi tracciati dall’Agenda 2030, dall’Enciclica Laudato Sì e dell’Accordo di Parigi sul clima.

Il concorso

È in questo contesto che si inserisce il concorso fotografico aperto a tutti gli appassionati e non di fotografia, che mette al centro dell’attenzione sia la fotografia naturalistica che la consapevolezza che i cambiamenti climatici sono già reali, osservabili, tangibili e quantificabili.

Come partecipare

L’iscrizione al concorso è gratuita e ai concorrenti viene richiesto di inviare fino ad un massimo di tre foto in bianco e nero e/o colori – a scelta – pertinenti al tema del concorso, all’Ufficio Protocollo del Comune di Preganziol entro le ore 12.00 di martedì 31 marzo 2020. Scarica il regolamento.

I premi

Una giuria di esperti sceglierà le opere finaliste e assegnerà i seguenti premi:

1° premio: euro 400,00

2° premio: buono acquisto di euro 100,00 presso “Nuova Colore srl”

3° premio: buono per n. 4 stampe FINE ART formato A4 presso “Nuova Colore srl”.

Il premio in denaro si intende al lordo delle trattenute fiscali di legge.

Le foto selezionate verranno esposte per tutto il mese di maggio presso “Lo spazio dell’Arte” della biblioteca comunale e la premiazione si svolgerà in occasione della Festa dell’Asparago.

Commenta la news

commenti