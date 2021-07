Concorso di bellezza “Miss Terre del Veneto”: la terza selezione al ristorante Glorioso Piave a Maserada sul Piave (Treviso)

Dopo la prima selezione dello scorso 13 giugno tenutasi all’hotel Le Tegnue di Sottomarina (Ve), cui ha fatto seguito quella avvenuta al Ristorante 2 Laghi in località Lazise (Vr) sul Lago di Garda, si avvicina a grandi passi il terzo appuntamento in passerella del concorso di bellezza “Miss Terre del Veneto”, che avrà luogo al Ristorante con locanda Al Glorioso Piave, sito a Maserada sul Piave (TV).

Il concorso

Ciascuna delle tre selezioni nasce per eleggere la Miss vincitrice di tappa e altre 4 Miss sponsor. Ogni selezione, quindi, avrà 5 ragazze fasciate che accederanno direttamente alla finale del prossimo 5 settembre al Castello di Giulietta e Romeo di Montecchio Maggiore (Vi).

In questa occasione sfileranno in passerella le 15 finaliste titolari di fascia, tra le quali sarà eletta MISS TERRE DEL VENETO 2021, impegnata tutto l’anno in numerosi eventi a carattere regionale. Ogni finalista verrà infatti opportunamente istruita sul proprio compito di “ambasciatrice” della Regione Veneto, con incontri e lezioni sulla parte geografica, storica, naturalistica e turistica regionale.

Non solo bellezza a Miss Terre del Veneto. Tra gli obiettivi del concorso, anche il rafforzamento della competitività del territorio veneto come destinazione turistica, nonché una vetrina per le aziende e le attività locali che vogliano farsi conoscere e apprezzare da un pubblico nuovo, o semplicemente far conoscere i propri nuovi prodotti alla clientela storica.

Il concorso punterà inoltre alla valorizzazione delle aree turistiche di qualsiasi genere (balneari, montane, lacustri, naturalistiche, città d’arte) nonché delle aziende di produzione di eccellenze venete, come le grandi produzioni enogastronomiche regionali.

Fonte e photo credit: www.missrivieradelbrenta.com/miss-terre-del-veneto