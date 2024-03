Conclusa la missione di Capitan Eco nelle scuole

Il Sindaco Davide Bortolato e l’Assessore Martina Cocito, hanno fatto visita agli studenti delle scuole Piranesi e Marco Polo per il loro impegno nel progetto educativo di Capitan Eco.

MOGLIANO VENETO – Ieri mattina il Sindaco Davide Bortolato, insieme all’Assessore alle Politiche Educative Martina Cocito, ha fatto visita agli studenti delle Piranesi e delle Marco Polo, le due scuole primarie che si sono distinte per l’interesse dedicato alla missione di Capitan Eco e nel prodigare la diffusione di buone pratiche ambientali.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale moglianese di fare qualcosa di formativo per la cittadinanza, che andasse ad instillare i veri valori legati alla sostenibilità ambientale. Da qui l’idea di chiamare Capitan Eco, personaggio ideato da Achab Group, società che da oltre 25 anni si fa paladina dell’ambiente in tutta Italia.

Durante gli incontri avvenuti nelle scuole lo scorso novembre, Capitan Eco ha coinvolto i bambini raccontando come per lui – che vive su un veliero – le risorse siano limitate, dunque bisogna imparare a valorizzarle e ad usarle con parsimonia, senza sprechi. Lo stesso vale per chi abita sulla Terra: i continenti non sono altro che grandi navi che galleggiano sulla crosta terrestre. Bisogna imparare a risparmiare acqua ed energia e a produrre meno rifiuti, poiché spazio e risorse non sono illimitati. Per farlo, Capitan Eco ha spiegato alcune semplici buone pratiche che i bambini possono applicare a scuola e, insieme ai loro genitori e fratelli, anche a casa. Al termine degli incontri a scuola, infatti, Capitan Eco ha lanciato una sfida molto importante agli studenti, coinvolgendoli nel gioco educativo delle Ecopagelle. L’obiettivo fondamentale era rendere i bambini ambasciatori presso le proprie famiglie dei messaggi imparati a scuola.

Sono state quindi consegnate, in ogni classe, delle cartoline che spiegassero l’iniziativa, insieme alle pagelline da compilare. Agli studenti il compito di intervistare quanti più adulti possibile, per capire quanto ne sapessero di sostenibilità, quindi dare loro una valutazione nella pagellina e riportarla a scuola compilata.

Una volta raccolte, queste pagelline sono state contate. I laboratori hanno coinvolto ben 46 classi delle primarie, per un totale di 844 bambini moglianesi. Sebbene al gioco delle Ecopagelle abbiano partecipato solo i bambini delle classi III, IV e V, grazie all’intraprendenza e all’impegno di circa 500 bambini, il messaggio di Capitan Eco ha raggiunto più di 3.800 adulti.

Pur essendo tutti uniti nel portare a termine l’importante missione di salvaguardia del pianeta, al Sindaco ha fatto piacere consegnare un riconoscimento particolare alla scuola che più di tutte si è prodigata nella diffusione delle buone pratiche, compilando il maggior numero di Ecopagelle. Si tratta della scuola Piranesi, che si è aggiudicata il premio di € 200 da investire nell’acquisto di materiale didattico.

Il Sindaco e l’Assessore hanno poi fatto visita alla scuola Marco Polo di Zerman, per complimentarsi con gli studenti per i bellissimi cartelloni educativi che hanno realizzato durante questi laboratori.

«È stato un grande piacere constatare l’entusiasmo con cui i bambini hanno accolto Capitan Eco all’interno delle loro scuole ed imparato le buone pratiche volte al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. Attraverso le Ecopagelle, per una volta si sono invertiti i ruoli: ai bambini il compito di insegnare qualcosa agli adulti» ha dichiarato il Sindaco Bortolato con delega all’Ambiente, tema per cui lui per primo si spende molto.