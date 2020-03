Conclusa la distribuzione delle mascherine a Mogliano

Si è conclusa a Mogliano la distribuzione delle mascherine ad opera dei volontari della Protezione Civile e delle Guardie Zoofile.

Completando anche la zona del Centro-Est, la distribuzione porta a porta, operata dai volontari, è stata portata a termine. Ora si tratterrà di rispettare ancora per qualche settimana la quarantena, che per effetto dell’annunciato prolungamento sta avvicinandosi al reale significato del suo nome: quaranta giorni di isolamento come stabilito nel quattordicesimo secolo dai Veneziani!

Intanto ricordiamo il numero masso a disposizione dalla nostra redazione per rivolgere domande, ricevere informazioni o per sentire una voce amica in questo tempo di isolamento: 351.9763414.

Infine, visto che la Pasqua è vicina e dovremo organizzarci con pranzi festivi casalinghi, a chi volesse prenotare anche con dolci e gelati, ricordiamo che è disponibile per consegne a domicilio la Gelateria le Creme di via Roma. L’orario per le ordinazioni è dalle 10 alle 20, telefonando al numero 393.6981037. E naturalmente, continuiamo a restare a casa!

