Concerto “Donatori di Vita” al teatro Toniolo

Giovedì 27 giugno, il Teatro Toniolo di Mestre ospiterà il concerto “Donatori di Vita” in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

VENEZIA – Organizzato dall’Avis provinciale di Venezia, l’evento inizierà alle 10.30 e vedrà la partecipazione di numerose associazioni di volontariato. La manifestazione è stata annunciata oggi durante una conferenza stampa presso il Municipio di Mestre. Tra i partecipanti, l’assessore comunale alla Coesione Sociale, Simone Venturini, ha sottolineato l’importanza dell’Avis per il sistema sanitario italiano, definendola un elemento cruciale senza il quale il sistema si fermerebbe. Al suo fianco, Fabio Reggio, presidente dell’Avis provinciale, e Mario Morandi, presidente del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia, hanno espresso il loro sostegno all’evento. Presenti anche i rappresentanti di Leo Club Mestre, Aido, Admo, Ail, Cri, Anvolt e Avlt.

Scopo dell’iniziativa

Il presidente dell’Avis, Fabio Reggio, ha spiegato che il concerto ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della donazione di sangue, specialmente durante il periodo estivo, quando le donazioni diminuiscono e le richieste aumentano. L’evento mira a unire diverse organizzazioni di volontariato sotto il segno della musica, per promuovere i valori e gli obiettivi della donazione.

Programma della serata

Mariangela Bognolo presenterà l’evento, che si dividerà in due parti. La prima parte vedrà gli interventi del presidente dell’Avis e dei dirigenti e medici dell’Ulss 3 Serenissima. La seconda parte sarà dedicata al concerto dell’ensemble “Asclepio – Orchestra Medici per la Musica“, un’orchestra sinfonica composta da medici degli ospedali veneti. Il programma musicale includerà brani di Vivaldi, Mozart, Handel, Telemann e Nitsch, sotto la direzione di Alois Saller.

Informazioni sull’ingresso

L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessario ritirare gli inviti. Questi sono disponibili presso la Sede Avis provinciale di Venezia in via L. Einaudi 74 a Mestre, dalle 9 alle 12; presso la Sede Anvolt in via G. Zanella 22, dalle 9 alle 12; alla Mondadori Bookstore in p.le L. Candiani 7/A, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.30; e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Toniolo.