Concerto di piano e violoncello a Villa Condulmer

Sabato 8 febbraio, alle ore 18.30, Villa Condulmer di Mogliano Veneto riprende gli appuntamenti musicali con il primo concerto 2020.

Nella veranda dell’Hotel si esibiranno il violoncellista Riccardo Pes e la pianista Irina Vaterl in un inconsueto e romantico programma. Sarà l’occasione di apprezzare anche la musica di Clara Schumann che, a detta di alcuni critici, era una compositrice e pianista ancora più brillante del fratello.

Programma

• Clara Schumann (1819-1896) – Tre romanze op.22

Andante molto, Allegretto, Leidenschaftlich schnell

• Robert Schumann (1810 – 1856) – “Grande Sonata” per violino e pianoforte in Re minore

Ziemlich langsam –Lebhaft, Sehr Lebhaft, Leise, einfach, Bewegt

Ingresso: euro 15 – soci euro 10

Sono inoltre aperte, via mail o per telefono, anche le prenotazioni per la cena che seguirà l’appuntamento musicale.

Il menu propone:

Ravioli di Faraona con Salsa al Taleggio profumata al Tartufo e Granella di Pistacchi

Crema Catalana al Cioccolato Bianco

Minerali

Vini

Caffè

Costo per persona: euro 30

Tel. Paolo 348.9025425 – Claudio 348.7265243

Photo Credits: Francesco Fratto

