Sarà la musica a salutare la stagione estiva e preparare ad un autunno ricco d’iniziative e appuntamenti: è questo l’obiettivo del concerto “La Venice Classic & Pop Band suona i Beatles”, organizzato da M9 – Museo del ‘900, che si terrà sabato 16 settembre alle ore 20.30 al Chiostro M9.

Mestre – La Venice Classic & Pop Band, complesso fondato nel 2019 dal Maestro Stefano Toffolo, nell’ambito di un progetto del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia nato per proporre, in formazioni di volta in volta diverse, sia composizioni classiche sia alcuni brani iconici della popular music, animerà il concerto di fine estate all’M9.

Sabato 16 settembre, il gruppo proporrà il repertorio dei Beatles attraverso inediti arrangiamenti e rivisitazioni che, utilizzando strumenti a corda, flauti e clarinetto, vedranno alcuni grandi classici del gruppo inglese, quali Yesterday, Blackbird ed Eleanor Rigby, presentarsi al pubblico in chiave totalmente nuova.

Con questa iniziativa, prosegue la programmazione di M9 nel segno della musica, consolidando i rapporti con il Conservatorio Benedetto Marcello che, come diverse altre realtà del territorio, contribuisce a rendere il museo una casa aperta alla città, laboratorio di idee e programmazioni partecipate.

Stefano Toffolo, veneziano, è stato professore di “Storia ed estetica della musica” nei Conservatori di Adria, Verona, Vicenza e Padova e di “Storia e storiografia della musica” presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia dove è stato attivo anche per i corsi di Popular Music. È autore di contributi ritenuti fondamentali dalla critica nazionale e internazionale nell’ambito della storiografia veneta e sui rapporti tra musica, arti figurative e letteratura.