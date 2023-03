“Concerto dell’Amicizia” a Trieste con i Lions Club dell’Adriatico

La musica è in grado di connettere le persone attraverso un linguaggio tra i più alti, quello delle emozioni, che toccano le corde del cuore e sono universali.

Trieste – Sabato 18 marzo al Conservatorio Tartini di Trieste si esibiranno studenti di nazionalità italiana, slovena e croata e verrà consegnata una borsa di studio di1600 euro, offerta dal Comitato Lions Club dell’Adriatico Settentrionale che riunisce i club italiani, sloveni e croati.

Dopo tre anni di stop pandemico, si terrà sabato prossimo, alle 17, nella Sala Tartini del Conservatorio di Trieste, alla presenza delle Autorità Lionistiche di Italia, Slovenia e Croazia, il “Concerto dell’Amicizia” con l’esibizione di giovani e talentuosi musicisti, studenti delle tre diverse nazionalità: italiana, slovena e croata. Hanno già dato conferma della presenza le Autorità Lionistiche dei tre Paesi, il Sindaco di Trieste e il direttore del Conservatorio Tartini, Sandro Torlontano.

“Riprendiamo con forza in questo anno lionistico, dopo aver riallacciato i contatti e come concordato tra le tre parti, riprendendo con la Presidenza Italiana, con l’auspicio che non arrivino ulteriori impedimenti di alcun genere” ha commentato l’attuale Presidente di Zona, Donatella Pross.

“Siamo lieti che il Conservatorio Tartini sia sede dell’evento promosso dai Lions contermini dell’Alto Adriatico, una serata concerto per celebrare l’amicizia fra le popolazioni e rinsaldare la collaborazione fra i rispettivi Club – ha dichiarato il Direttore del Conservatorio Tartini, Sandro Torlontano – D’altra parte proprio questo è lo spirito cosmopolita della nostra Istituzione di Alta Formazione: la musica come linguaggio universale e propiziatorio di amicizia, pace, piacevole convivenza”.