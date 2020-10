Conad ha aperto al Centro Commerciale Le Porte di Mestre. Molti i clienti, ma molti i dipendenti in Cig

Al Centro Commerciale Le Porte di Mestre il 9 ottobre ha aperto Conad che ha rilevato il supermercato Auchan.

La curiosità ha coinvolto molti mestrini, e non solo, che sono intervenuti in gran quantità affollando le entrate del nuovo Conad.

Naturalmente ne hanno tratto profitto anche tutti i 120 negozi che alloggiano nell’ampia galleria con un’impennata delle vendite.

Non hanno gioito naturalmente i 41 dipendenti Auchan in cassa integrazione ed i 40 in mobilità volontaria. La Conad ha assunto 137 lavoratori provenienti dalla struttura Auchan.

Sempre buio pesto per la sorte del primo piano, occupato dal precedente ipermercato, che per il momento rimane vuoto.

Fonte: La Nuova Venezia

