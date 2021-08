Con il green pass siamo tutti potenzialmente dei malati che devono dimostrare di essere sani

Non voglio soffermarmi sulla questione vaccinarsi o non vaccinarsi, pro e contro vaccino, ciascuno la pensi come vuole, credo nella liberta di pensiero e la difenderò sempre.

Il punto che mi interessa è un altro. L’avvento del green pass ha dato forma ad un nuovo ordine nel quale tutti veniamo trattati come potenzialmente malati. Non esiste più la figura del portatore sano cioè soggetto sano ma portatore del virus.

Tutti invece ora siamo diventati portatori malati asintomatici potenziali e quindi non siamo più portatori di diritti e doveri, ma solo con il dovere di sottoporci alle cure per salvaguardare la propria salute e quella di tutti gli altri a rischio di contagio.

Con l’avvento del green pass tutti veniamo trattati come soggetti potenzialmente malati e dobbiamo sempre dimostrare il contrario. Quindi non siamo più cittadini sani a cui può accadere di ammalarsi, ma solo cittadini malati che devono dimostrare continuamente di essere sani esibendo sempre un certificato che lo dimostri.

E’ questa la società verso la quale desiderano spingerci? è questo il rispetto di quanto sancito nella Costituzione circa le libertà personali e dalla Comunità Europea in merito all’applicazione del green pass?

Ripeto non sono ne pro ne contro il vaccino, sono decisamente dalla parte della Costituzione Italiana, il rispetto delle sue disposizioni ed a favore della libertà individuale di decidere se accettare o meno un vaccino che, per il momento, è ancora in fase sperimentale