Comunicato dell’ex presidente Ater Venezia

“In questi due anni di mandato ho dedicato tutte le energie possibili nel cercare di migliorare i servizi di Ater Venezia.

Non ho, tuttavia, ritenuto corretto affrontare una campagna elettorale mantenendo il ruolo di presidente dell’azienda.

Mettersi in gioco significa anche rinunciare ad un importante incarico lasciando che siano gli elettori a decidere se potrò o meno essere utile in Consiglio Regionale, dove peraltro si scrivono le normative e destinano i finanziamenti per gli alloggi pubblici.

Grazie 🙏🏻 a tutti, dipendenti dell’azienda ed inquilini, che in questi mesi di Presidenza mi hanno arricchito di esperienza, competenza e soprattutto umanità.

Qualsiasi ruolo avrò in futuro non dimenticherò quanta attenzione meriti da parte delle istituzioni il mondo delle case popolari.”

Commenta la news

commenti