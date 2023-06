Comune di Zero Branco: agevolazioni per il rilascio della carta d’identità

Il Comune di Zero Branco agevola i cittadini con l’apertura serale dell’Ufficio Anagrafe per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e introduce una cabina automatica per fototessere.

ZERO BRANCO – L’Amministrazione Comunale di Zero Branco ha annunciato l’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe il 29 giugno dalle 17 alle 21, al fine di agevolare i cittadini che per motivi lavorativi non possono recarsi negli orari di apertura consueti per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’accesso sarà libero e non richiederà prenotazione. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di altre misure messe in atto per semplificare l’accesso ai servizi demografici.

Inoltre, presso lo stesso ufficio, gli operatori saranno disponibili per il servizio RAO Pubblico, finalizzato al rilascio dello SPID, al fine di agevolare l’accesso ai servizi pubblici.

L’Amministrazione Comunale ha anche installato una cabina automatica per fototessere, ubicata vicino all’ingresso del municipio da via Petrarca. Questo servizio permette ai cittadini di acquisire foto conformi agli standard internazionali e inviarle automaticamente, in formato digitale, al sistema informatico dell’Ufficio Anagrafe. Al termine del processo, viene rilasciata una stampa con un codice a barre alfanumerico che può essere consegnato direttamente all’operatore dell’ufficio.

La digitalizzazione dei servizi demografici permette di utilizzare le stesse foto per l’emissione di diversi documenti, eliminando la necessità di stampare le foto su supporto cartaceo per la Carta d’Identità Elettronica.

Il Sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, ha commentato positivamente sull’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe in orario serale, affermando che questa iniziativa sarà valutata per essere ripetuta in futuro.

Durighetto ha anche sottolineato che il nuovo servizio di fototessere automatizzata e altri progetti di digitalizzazione, finanziati tramite risorse del PNRR assegnate al Comune, mirano a semplificare ulteriormente l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

L’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe avverrà il 29 giugno dalle 17 alle 21. I cittadini di Zero Branco che desiderano richiedere la CIE dovranno presentarsi con la carta d’identità scaduta o deteriorata, il codice fiscale e una fototessera recente con sfondo bianco e a capo scoperto.

Per il rilascio della CIE per i minori di 18 anni che intendono viaggiare all’estero, sarà necessaria la presenza di entrambi i genitori. Il costo del documento è di 22 euro e la consegna avverrà entro 6/7 giorni lavorativi presso il domicilio del richiedente.