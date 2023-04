Comune di Venezia, Tari. Prevista la possibilità di rateare le bollette

La Giunta comunale nell’ultima seduta ha licenziato la proposta di deliberazione di modifica del Regolamento Tari da inoltrare al Consiglio per l’approvazione.

VENEZIA – “Questa delibera conferma l’attenzione che l’Amministrazione ha nei confronti delle fasce deboli della popolazione, recependo prontamente le indicazioni fornite dall’Autorità di Regolazione” commenta l’assessore alle Partecipate, Michele Zuin.

Tra le altre disposizioni, viene proposto l’inserimento di un articolo per disciplinare la dilazione di pagamento per le bollette ordinarie, che i contribuenti potranno richiedere, una volta approvata la deliberazione in Consiglio comunale, al verificarsi di situazioni particolari quali difficoltà economiche o addebiti superiori al 30% del valore medio degli ultimi anni.