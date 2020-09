Comunali Venezia. Sara Visman (M5S) e Ministro Paola Pisano al VEGA di Marghera: «Innovazione occasione per Venezia, per esaltarne tradizioni e creare posti di lavoro» Oggi, venerdì 4 settembre, Sara Visman (candidata sindaca di Venezia con il M5S) e Paola Pisano (Ministro all’Innovazione tecnologica e alla Digitalizzazione) hanno visitato il VEGA – Parco Scientifico Tecnologico a Marghera. La mattinata è stata occasione per approfondire la conoscenza di una realtà fondamentale per Venezia, oltre che di diverse imprese e start-up che operano al suo interno.

«È importante che VEGA sia in una fase di rinascita, dopo un percorso spesso accidentato in passato – ha detto Visman – I nuovi obiettivi che si è posto e gli insediamenti di start-up e imprese innovative sono una grande occasione per Venezia e per l’Italia. È da queste menti che può e deve nascere il futuro, non solo legato alla monocultura turistica ma anche alla stessa Marghera. C’è una grossa potenzialità anche per creare nuovi posti di lavoro, ma è indispensabile che gli studi condotti qui si concretizzi o tramite un maggior legame con il territorio. Le grandi competenze interne al VEGA devono essere sfruttate innanzitutto dall’amministrazione, per trovare soluzioni al servizio dei cittadini. L’esperienza accumulata fin qui va messa a frutto nella vita di tutti i giorni, soprattutto nell’ottica della sostenibilità sociale e di dare risposte a chi si trova in difficoltà».

«Venezia è un luogo unico al mondo – è intervenuta il Ministro Pisano – Rappresenta per le sue caratteristiche un patrimonio competitivo fuori dal comune. Da questo bisogna partire per sostenere l’innovazione, che non dimentica la tradizione e i valori della nostra comunità ma servire ad esaltarli: l’artigianato ad esempio, si può far conoscere in tutto il mondo anche attraverso la Rete. Altro obiettivo importante è l’ecosostenibilità, in questo la tecnologia aiuta e può essere anche sinonimo di efficienza, oltre a fare bene all’ambiente e al Paese. Infine la sostenibilità sociale: vuol dire anche portare internet e la connettività a tutti, senza creare ulteriori disuguaglianze. Grazie all’ottimo risultato ottenuto dal Presidente Conte oggi possiamo contare anche sul Recovery Fund: sono risorse che serviranno a rialzarsi dalla crisi del Covid, allo stesso tempo a affrontare le grandi sfide sociali, ambientali e digitali».

