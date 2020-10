Commercio in crisi in città. Negozi chiusi ed aumento dei disoccupati

La crisi del commercio si fa sentire sempre più dura a Venezia ed a Mestre. Lo dimostra la situazione delle chiusure, secondo Confesercenti le saracinesche abbassate tra gennaio ed agosto di quest’anno sono 91 mentre sono 25 i pubblici esercizi che hanno chiuso.

Tutto questo ha come conseguenza un un’aumento della disoccupazione. Non solo i titolari, ma anche i dipendenti delle attività chiuse sono privi del lavoro senza la prospettiva di trovarne un altro a breve vista la situazione che non fa sperare in una prossima ripresa.

Le attività che hanno subito i danni maggiori sono i negozi di moda e di calzature, ben 20 in meno nel periodo gennaio agosto 2020. A seguire le edicole.

Come conseguenza di questa situazione, provocata dal Covid ma anche dalla concorrenza dei centri commerciali, strade più vuote e meno sicure.

