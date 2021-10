Commemorazione dei defunti e dei Caduti di tutte le guerre e Festa dell’Unità nazionale: il programma delle iniziative Saranno molto articolate, e diffuse su tutto il territorio, ma in ottemperanza alle norme anticovid, che prevedono di evitare gli assembramenti, le iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione della Commemorazione dei defunti e caduti di tutte le guerre e della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze armate. Domenica 31 ottobre: Lido, chiesa Sant’Antonio, ore 8, Santa messa più deposizione corone d’alloro; Lunedì 1 novembre: alle ore 15, al cimitero di Mestre, si terrà la Santa messa solenne officiata dal patriarca Moraglia alla presenza delle autorità civili e militari della città, e la deposizione di corone d’alloro ai monumenti ai Caduti. Altre cerimonie sono in programma a Campalto (piazzale chiesa di San Martino, ore 9.30, alzabandiera; chiesa San Benedetto, ore 10, Santa messa), Favaro (piazza Pastrello, ore 10.30, alzabandiera; chiesa San Pietro ore 11, Santa messa), Sant’Erasmo (piazza, alle ore 14.30, alzabandiera; ore 15, cimitero, Santa Messa); Malamocco (piazzale, ore 9.30, alzabandiera; chiesa Santa Maria assunta, ore 10, Santa messa); Martedì 2 novembre: alle ore 10, al cimitero di Venezia, messa solenne officiata dal Patriarca e a seguire deposizione di corone d’alloro ai monumenti ai Caduti; Lido, ore 11.30, deposizione corona d’alloro al cippo di via Sandro Gallo. Giovedì 4 novembre: a Venezia, alle 10.15, in piazza San Marco, cerimonia dell’alzabandiera; a Mestre, alle 11.30 in piazza Ferretto, cerimonia dell’alzabandiera e a seguire deposizione di una corona d’alloro alle lapide dei caduti in Municipio.

Altre iniziative sono in programma nella mattinata al Lido (Sacrario militare, ore 9.15), Venezia (Campo Santa Margherita, ore 10.30), Marghera (chiesa Sant’Antonio, ore 9 e piazzale Municipio, ore 10), Catene (Centro civico, ore 10), Ca’ Sabbioni (piazza Cosmai, ore 10.45), Malcontenta (chiesa Sant’Ilario, ore 9.30), Zelarino (piazzale Munaretto, ore 10; sagrato chiesa san Vigilio, ore 10.30); Chirignago (piazza san Giorgio, ore 9), Favaro (piazza Pastrello, ore 9.30); Domenica 7 novembre: cerimonie sono in programma a Pellestrina (chiesa Ognissanti, ore 9.30), Tessera (piazzale chiesa S. Maria assunta, ore 9.30), Dese (Chiesa Natività di Maria, ore 10).