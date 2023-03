Come scegliere gli occhiali da sole: i consigli per non sbagliare

Scegliere un nuovo paio di occhiali da sole non è mai facile. Ci sono tanti dettagli a cui badare e spesso un modello che ci piace per il suo design non è detto che calzi a pennello sul nostro viso. Si tratta di una scelta fondamentale non solo perché oggi gli occhiali da sole rappresentano un accessorio di stile e di tendenza, ma anche perché sono decisamente importanti per la protezione degli occhi dai raggi solari che sono sempre più forti e dannosi. Da mettere in spiaggia quando si prende il sole, in montagna nel corso di una escursione, in macchina quando si è alla guida ma anche semplicemente per una passeggiata, in città come nei piccoli borghi, per completare un look con il quale non si passa inosservati.

Come regolarsi allora sulla scelta finale? Quello che conta molto è la forma del viso che ognuno possiede. Ad ogni tipo di lineamenti, infatti, “corrispondono” dei modelli che meglio vi si addicono. Si tratta di piccoli accorgimenti da tenere sempre in considerazione, sia che si acquisti una montatura in negozio fisico che online.

Sono tantissimi, ad esempio, gli occhiali da sole su VistaExpert, il player storico del settore dove poter trovare senza ombra di dubbio il modello perfetto per i propri gusti e le proprie esigenze. Ci sono montature per tutti: dai grandi e più blasonati brand e quelli meno di lusso ma molto conosciuti, modelli evergreen e top di gamma del momento.

Come orientarsi? Attraverso questa guida non si può sbagliare. Chi ha un viso di forma ovale è certamente il più facilitato in quanto grazie a contorni delicati e ad un volto piccolo, vi si adattano la maggior parte dei modelli di montature: da quelli squadrati a quelli arrotondati fino ai più vistosi. Cosa diversa è per chi ha un viso tondo: c’è da optare per modelli sottili, con lenti squadrate o rettangolari. Una forma triangolare che mostra una fronte importante, invece, deve tenersi lontana dalle montature di occhiali da sole appariscenti, preferendo modelli dalle forme arrotondate o ovali.

La scelta poi, deve tener conto che di altri aspetti fisici. Di rilievo oltre alla forma del viso, sono infatti, la carnagione, il colore degli occhi e dei capelli. Mixando tutti questi aspetti e le loro tinte sarà possibile valorizzare al meglio il proprio viso con l’occhiale giusto, oltre che arricchire il proprio look.

Crediti fotografici: www.facebook.com/vistaexpertofficial