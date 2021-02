Come riconoscere un’assistenza elettrodomestici affidabile e sicura

Gli elettrodomestici che abbiamo in casa sono sempre più sofisticati, soprattutto se pensiamo ai modelli smart e automatizzati. Sono sicuramente più efficienti e aiutano a ridurre i consumi, ma necessitano di un’assistenza affidabile e sicura, che renda il cliente soddisfatto dell’acquisto.

Il 48% degli italiani infatti, abbandona uno specifico marchio proprio a seguito di un’esperienza negativa con l’assistenza e questo la dice lunga su quanto sia importante curare il rapporto con la clientela, utilizzando gli strumenti giusti. Per cercare una soluzione per la riparazione di elettrodomestici a Treviso o in altre città, vi consigliamo di fare alcune verifiche in base ai servizi che offrono.

Flessibilità oraria

Gli orari di lavoro sono vincolanti e quindi molte famiglie si ritrovano a richiedere assistenza la sera o durante i weekend, il momento in cui si è in casa. Trovare un servizio di assistenza che sia disponibile 7 giorni su 7 è un grande vantaggio, perché così annulliamo il pensiero di dover ricorrere al tecnico pagando sovrapprezzi o, nella peggiore delle ipotesi, di dover prendere permessi dal lavoro per poter riparare la lavatrice.

Tempestività

Ci sono diverse aziende che garantiscono un’assistenza veloce con il tecnico che in poco tempo riesce ad arrivare a casa. La ragione sta nella fitta rete territoriale, con l’affidamento dell’assistenza a tecnici specializzati e autorizzati dai brand in ambito locale. Quando si acquista un elettrodomestico, è importante verificare la presenza di centri di assistenza in zona, al fine di non rischiare di ritrovarsi per diverso tempo con lo strumento inutilizzabile.

Contatto multicanale

Nell’era di internet, un’assistenza sicura e affidabile, è contattabile da più canali e in maniera diretta. Sono ad esempio molto utili le chat istantanee sui siti e le chat dei social. In molti casi servono anche a risolvere problemi semplici, che non necessitano dell’intervento diretto del professionista ma di una guida competente nell’individuazione del problema e nella proposta della sua soluzione.

Tecnici preparati

Un aspetto importante dell’assistenza, soprattutto quella da remoto, è la preparazione e la professionalità di chi ti ascolta. È fondamentale infatti che conosca bene l’apparecchio su cui intervenire e che riesca a guidare il cliente nella spiegazione del problema facendo le domande giuste. Un atteggiamento disteso e sicuro, è rilassante per il cliente che è preoccupato per l’eventuale danno, e nello stesso tempo aiuta il tecnico a capire la gravità della situazione e indicare se è necessario l’intervento e quali sono le eventuali cause del problema.

Contenuti fai da te

Siamo abituati a fare ricerche online e spesso, prima di chiamare un tecnico specializzato, ci rivolgiamo alla rete per informarci. Predisporre un blog o un canale dedicato alle Faq che riesca a rispondere con velocità ed esaustività alle domande che il cliente si pone è un’ottima strategia per conquistare la sua fiducia.

A marzo ad esempio cambieranno le etichette degli elettrodomestici e molte aziende di servizi di assistenza si stanno muovendo per informare le persone sui cambiamenti e sulla nuova valutazione dell’elettrodomestico. Un cliente informato e aggiornato, sarà così un cliente fidelizzato, che promuoverà le capacità di interazione del brand e il suo essere sempre sul pezzo.

