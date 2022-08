Come prevenire l’Osteoporosi: incontro gratuito dedicato alla popolazione

Il 17 settembre 2022, a partire dalle ore 9.30, si terrà a Torino, nella sede dell’Accademia di Medicina (Via Po 18), una giornata dedicata alla popolazione in generale e con finalità divulgative a cura della Fondazione Osteoporosi.

L’obiettivo della giornata, dedicata alla memoria della Presidentessa Cav. Lav. Claudia Matta che ha profuso per anni energie e risorse per diffondere la cultura della prevenzione dell’Osteoporosi, è quello di sensibilizzare i pazienti sulle modalità per prevenire l’Osteoporosi attraverso i messaggi mirati sugli stili di vita più adeguati e sui fattori di rischio della malattia che alcuni Medici specialisti avranno modo di divulgare con un linguaggio espositivo accessibile a tutti.

La commemorazione di Claudia Matta sarà a cura di Elsa Fornero, docente Economia Politica, Università di Torino, già Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

La partecipazione è gratuita e per l’iscrizione o per ulteriori informazioni consultare i siti www.fondazioneosteoporosi.it e www.symposium.it/eventi, oppure contattare la Fondazione Osteoporosi (Tel. 011.6709607).