Come l’intelligenza artificiale può aiutare a curare la depressione

La depressione è una malattia mentale che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Si manifesta con sintomi come tristezza, perdita di interesse, senso di colpa, stanchezza, difficoltà di concentrazione e pensieri suicidi. La depressione può avere cause diverse, come fattori genetici, ambientali, psicologici o sociali. Spesso, però, le persone che soffrono di depressione non ricevono un’adeguata diagnosi e trattamento, a causa della scarsità di risorse, della mancanza di accesso ai servizi sanitari o dello stigma sociale.

Per questo motivo, alcuni ricercatori stanno esplorando il potenziale dell’intelligenza artificiale (IA) per migliorare la prevenzione, il riconoscimento e la cura della depressione. In particolare, si sta sviluppando un modello linguistico dell’IA che è in grado di analizzare il discorso e la scrittura delle persone depresse e di fornire loro un supporto emotivo e terapeutico.



Oranim Academic College di Tivon

Uno studio condotto dall’Oranim Academic College di Tivon, in Israele, ha dimostrato che questo modello linguistico dell’IA sembra riuscire a trattare casi di depressione clinica. Lo studio ha coinvolto 60 pazienti con diagnosi di depressione maggiore, che sono stati divisi in due gruppi: uno ha ricevuto una terapia cognitivo-comportamentale (TCC) online da un medico umano, l’altro ha ricevuto una TCC online da un sistema basato sull’IA. La TCC è una forma di psicoterapia che mira a modificare i pensieri e i comportamenti negativi che alimentano la depressione.



Intelligenza artificiale e psicoterapia

I risultati hanno mostrato che il gruppo che ha interagito con l’IA ha avuto una riduzione significativa dei sintomi depressivi. Inoltre, il gruppo che ha interagito con l’IA ha mostrato una maggiore aderenza al trattamento e una maggiore soddisfazione. Gli autori dello studio hanno ipotizzato che l’IA possa offrire alcuni vantaggi rispetto al medico umano, come la maggiore disponibilità, la maggiore privacy, la maggiore personalizzazione e la maggiore coerenza.

Questo studio è solo uno dei tanti esempi di come l’IA possa essere applicata alla salute mentale. Altri ambiti di ricerca includono l’uso dell’IA per monitorare i segnali di depressione attraverso i social media, le app o i dispositivi indossabili; per creare chatbot o avatar che possano fornire una conversazione empatica o motivazionale; per integrare la realtà virtuale o aumentata per creare ambienti immersivi che possano influenzare l’umore; per sviluppare giochi o applicazioni che possano stimolare le abilità cognitive o sociali.

L’IA non intende sostituire il ruolo dei professionisti della salute mentale, ma piuttosto integrarlo e potenziarlo. L’obiettivo è quello di creare strumenti innovativi e accessibili che possano aiutare le persone depresse a migliorare la loro qualità di vita.