Come indossare le sneakers? Una guida fashion per gli uomini

Le sneakers non sono solo calzature, ma vere e proprie opere d’arte che raccontano storie di moda e cultura. Da simboli di ribellione a icone di stile, sono diventate un elemento chiave nel guardaroba di ogni uomo moderno. Vediamo come possono essere abbinate per un look sorprendente.



Come nascono le sneakers?

È il 1917 quando Henry Nelson McKinney, un pubblicitario della società NW Ayer & Sons, inventa una scarpa che sarà destinata a segnare la storia delle calzatura, prima sportiva, poi casual. Si tratta della sneaker, la cui parola rimanda al verbo inglese to sneaker, ovvero, “muoversi furtivamente, sgattaiolare”. In effetti, le scarpe da ginnastica sono flessibili, ergonomiche e non fanno rumore, quindi rappresentano l’ideale per spostarsi agilmente, magari senza farsi sentire. Nel 1936, la svolta, quando Jesse Owens, atleta afroamericano, vince quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino, calzando un paio di adidas. Il boom della diffusione di queste scarpe si registra soprattutto negli anni Cinquanta, quando diventano il simbolo di una generazione che vuole cambiare il mondo e rompere gli schemi. Sono diversi i brand che hanno scritto la storia delle sneakers. Nike e Adidas, giganti che hanno ridefinito il concetto di scarpe sportive, sono citati in prima linea. Dalle Nike Air Max alle Adidas Stan Smith, questi marchi hanno contribuito a plasmare il mondo delle calzature sportive. E poi, come non citare il ruolo pionieristico di Puma, New Balance e Converse?



Come abbinarle?

Dalle occasioni casual a quelle più formali, le sneakers uomo possono essere protagoniste in ogni contesto. Di modelli ce ne sono centinaia, da quelle low-top, con la caviglia bassa, disegnate per assicurare comfort e versatilità, e quelle high-top, con la caviglia alta, inizialmente ideate per i giocatori di basket. Le prime sono più facilmente addattabili a look classici e casual, mentre le altre sono decisamente sportive. Quando si sceglie un paio di sneakers, bisogna optare per quello che più si addice al proprio guardaroba e alla propria personalità. Per contesti informali, come una pizza con gli amici, si possono abbinare le sneakers a un paio di jeans e, perché no, a un pullover dal taglio classico. Negli ultimi anni, l’uomo più vanitoso indossa pantaloni che lasciano scoperta la caviglia e sneakers senza calze, anche nelle fredde giornate invernali. Gli uomini dall’anima moderna e poco convenzionale, anche per eventi e contesti formali come cerimonie, possono indossare un completo elegante, abbinato a un paio di sneakers bianche. Chi non vuole esagerare, è meglio che scelga modelli di sneakers dal design classico e colori neutri, come il bianco, il panna, il nero, il marrone o il blu cobalto.



Quali divi hanno conquistato?

Sono tantissimi i personaggi famosi italiani e d’Oltreoceano che nel secolo scorso e nel Duemila non hanno saputo resistere alla tentazione di indossare delle sneakers alla moda. Negli anni Cinquanta, queste scarpe catturano l’attenzione da parte del Cinema di Hollywood, quando nel film “Gioventù bruciata”, James Dean le indossa in un total look casual, con jeans e giacca di pelle, liberando queste scarpe dal solo uso sportivo. Negli anni Ottanta, il cestista Micheal Jordan è stato scelto dalla Nike come testimonial per rappresentare le scarpe Air Jordan, che sarebbero diventate le sneakers per eccellenza. Attorno a queste scarpe tuttora c’è una pletora di estimatori e addirittura collezionisti. Lo stilista Giorgio Armani le ha sdoganate, importandole nel mondo dell’alta moda e abbinandole a smoking e completi eleganti.