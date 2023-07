“Comandante“ è il film d’apertura dell’80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia

Diretto da Edoardo De Angelis, con Piefrancesco Favino, Comandante è il nuovo film d’apertura in Concorso, dell’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera che si terrà dal 30 agosto al 9 settembre 2023.

Il film sarà proiettato nella Sala Grande del Palazzo del Cinema in anteprima mondiale mercoledì 30 agosto.

La sinossi della pellicola è volta ad interpretare la forza del Comandante Salvatore Todaro, interpretato da Favino, che pur combattendo il nemico è pronto prestargli soccorso, mettendo a repentaglio anche la propria incolumità come le leggi del mare da sempre prescrivono, un messaggio potente, atavico e moderno al tempo stesso. Dirompente nella sua forza.

La trama del film infatti ci porta nella Seconda Guerra Mondiale dove il Comandante Salvatore Todaro dirige il sommergibile Cappellini della Regia Marina alla sua maniera, duro e franco, con colpi di cannone sparati in emersione e la prua rinforzata. Nell’ottobre del 1940 accade che mentre naviga in Atlantico incrocia un mercantile di nazionalità belga che viene affondato a colpi di cannone.

Ed è proprio qui che il Comandante si distingue prendendo una decisione che si cristallizzerà nella storia: salvare i naufraghi belgi per sbarcarli nel porto più sicuro. Ma proprio per questo sfiderà la sorte navigando in emersione e rendendosi visibile al nemico mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

L’approdo nelle Azzorre territorio neutrale, consegnerà alla storia tra coraggio e leggenda un eroe italiano. Il Comandante.

Prima fila di Mauro Lama