“Colli Veneti in un click!”, il contest fotografico aperto a tutti

“Colli Veneti: la delicata forma della bellezza”: c’è tempo fino al 31 dicembre per mettersi in gioco. Continuano le attività di promozione del patrimonio collinare veneto con tante, appassionanti iniziative. Fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile partecipare al secondo contest fotografico “Colli Veneti in un click!”, concorso che vuole promuovere, comunicare e far conoscere le aree collinari venete, coinvolgendo direttamente chi vive, visita ed ama i Colli del Veneto. Unico obiettivo: catturare la delicata bellezza dei Colli Veneti in un solo scatto.

Partecipare è molto semplice: è sufficiente compilare il form on-line disponibile alla pagina dedicata al concorso https://www.unpliveneto.it/colli-veneti-in-un-click-2023/, dove è a disposizione anche il bando completo, e caricare un numero massimo di 4 foto (una per ogni sezione del concorso).

Il tutto entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Le foto pervenute saranno valutate da una Giuria composta da professionisti esperti del settore ed amatori che decreteranno, a loro insindacabile giudizio, il primo classificato per ognuna delle sezioni in concorso, corrispondenti alle quattro stagioni dell’anno: Primavera, Estate, Autunno, e Inverno. Il vincitore di ogni sezione si aggiudicherà € 250 in buoni da utilizzare per l’acquisto di materiale tecnologico.

Altro innovativo progetto è Welcome Colli Veneti, la rete di attori del territorio composta da chi, sui Colli Veneti, si occupa di accoglienza: alberghi, bed & breakfast e ristoranti, ovviamente, ma anche parchi tematici, associazioni culturali e sportive, musei, pro loco, guide turistiche, cantine, Piccole Produzione Locali… Scopo dell’iniziativa è creare una mappa virtuale da mettere a disposizione dei turisti per fornire loro indicazioni, servizi, proposte, idee e tutto quello che potrà rendere indimenticabile la loro esperienza sui Colli Veneti.

Fare parte di Welcome Colli Veneti è molto facile: l’adesione al progetto è completamente gratuita, è sufficiente compilare il modulo online bit.ly/adesionewelcomecolliveneti2023.

Due iniziative che si affiancano alla Giornata Regionale per i Colli Veneti, iniziativa che intende valorizzare il patrimonio collinare del Veneto, voluta da Regione del Veneto – che l’ha istituita ufficialmente con Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2021 – ed attuata dalla Giunta Regionale, Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto.

Per informazioni: [email protected]

I colli veneti

Colli Euganei

Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani

Colline del Garda

Colline Moreniche

Colline della Valpolicella

Colline della Valpantena

Torricelle

Colline dell’est veronese

Colli Berici

Colline delle Prealpi Vicentine

Colline della Pedemontana

In copertina, il 1°classificato 2022: ALESSANDRO BARNES_Colli Euganei