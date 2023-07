Colle Umberto: al Centro giovani un’esplosione di colore con i nuovi graffiti

Comune di Colle Umberto e Itaca propongono un laboratorio gratuito di street art curato dal writer Mike128.

COLLE UMBERTO (TV) – Un’occasione per esprimere la propria creatività e personalizzare il Centro giovani di San Martino con la street art. È quello che offre il Comune di Colle Umberto, in collaborazione con la Cooperativa sociale Itaca, ai ragazzi del territorio dai 11 anni in su.

Si tratta di “Workshop Graffiti”, un laboratorio gratuito di quattro incontri a luglio 11-13-18-20 dalle 17 alle 19, guidato dal writer e formatore Michele Peruch aka Mike128.

Il laboratorio si inserisce nel servizio Operativa di comunità dell’Ulss 2 Marca trevigiana, gestito da Itaca con il sostegno del Comune di Colle Umberto. Lo scopo principale è quello di coinvolgere i giovani in un’attività artistica e ludica che valorizzi il loro talento e il loro senso di appartenenza.

“Il Centro Giovani è uno spazio aperto ai ragazzi delle scuole due volte a settimana da settembre a giugno, dove vengono accolti dall’operatrice di comunità Elisa Chies. Quest’anno il Centro ha avuto una buona affluenza soprattutto dai ragazzi delle medie – spiega Laura Pizzol, assessore alle politiche giovanili – e per questo abbiamo pensato al laboratorio di street art, per farli sentire protagonisti e responsabili di uno spazio che li riguarda.

L’idea è quella di far realizzare ai ragazzi dei graffiti che li identifichino e che rendano unico il Centro giovani. Grazie alle varie attività che proponiamo i ragazzi possono socializzare, confrontarsi, divertirsi con i coetanei e gli amici. Grazie alla partecipazione possono sentirsi parte integrante di una comunità”.