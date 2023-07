Coldiretti Treviso approva lo stop del Senato sulla carne sintetica: il consenso di 3 italiani su 4

Il Senato approva il disegno di legge sui cibi sintetici, sostenuto dal 74% degli italiani, che si oppongono al consumo di latte, carne e pesce prodotti in laboratorio. Coldiretti Treviso esprime soddisfazione per l’approvazione e l’alleanza con oltre 2 milioni di firme raccolte a favore del provvedimento.

Il 74% degli italiani è contrario al consumo di latte, carne e pesce prodotti in laboratorio. Questo il risultato dopo l’arrivo in Senato del disegno di legge sui cibi sintetici.

In base ai dati di Notosondaggi, anche Coldiretti Treviso si conferma favorevole all’approvazione del ddl che vieta produzione, commercializzazione e importazione di alimenti e mangimi prodotti in laboratorio, ma non la ricerca in questo settore.

Oltre 2 milioni sono state le firme raccolte a sostegno del provvedimento, in risposta alla grande mobilitazione di Coldiretti: oltre 2mila comuni sono favorevoli.

Per difendere la cultura del cibo di qualità e combattere la diffusione di quello artificiale e sintetico si è creata un’allenza, composta da diverse associazioni del settore: Acli, AcliTerra, Adusbef, Anpit, Asi, AssoBio, Centro Consumatori Italia, Cia, Cna, Città del Vino, Città dell’Olio, Codacons, Codici, Consulta Distretto del Cibo, Ctg, Coldiretti, Demeter, Ecofuturo, Ewa, Federbio, Federparchi, Fipe, Fondazione Qualivita, Fondazione Una, Fondazione UniVerde, Globe, Greenaccord, Gre, Italia Nostra, Kyoto Club, Lega Consumatori, Masci, Movimento Consumatori, Naturasi, Salesiani per il sociale, Slow food Italia, Unpli, Wilderness.

Dalle dichiarazioni di Coldiretti, diversi sono i rischi derivanti dal consumo di alimenti sintetici, come la trasmissione di malattie, infezioni animali e contaminazione microbica. Inoltre è necessario porre particolare attenzione sull’utilizzo di fattori della crescita e ormoni usati nei bioreattori e su come questi possano interferire con il metabolismo o essere collegati allo sviluppo di alcune tipologie di cancro.

Preoccupa anche il piano ambientale: secondo le ricerche di Derrick Risner e i suoi colleghi dell’Università della California, l’anidride carbonica emessa per ogni kg è da 4 a 25 volte superiore rispetto a quella emessa per la produzione di carne bovina tradizionale, influendo ulteriormente sul riscaldamento globale.