Cocktail and Music Festival arriva a Milano

Prima edizione per il Cocktail and Music Festival, che si terrà a Milano dal 29 giugno al 1° luglio nella più grande piazza coperta d’Europa, piazza Città di Lombardia. L’evento riunirà le eccellenze della mixology italiana e internazionale, proponendo anche una guida per scegliere il cocktail più adatto al proprio segno zodiacale, basata sui consigli dell’esperto di mixology Cristian Lodi.

MILANO – La più grande piazza coperta d’Europa, Piazza Città di Lombardia, dal 29 giugno al 1° luglio ospiterà la prima edizione del Cocktail and Music Festival. Orario dalle 12.00 all’1.00.

Milano riunisce così tutte le eccellenze della mixology italiana e internazionale, dove si potranno gustare dai classici dell’aperitivo come negroni e americano ai cocktail tropicali come paloma o margarita, ma anche lo spritz bar e la gintoneria, per ogni gusto il suo cocktail.

Cocktail and Music Festival nasce dall’idea di Cristian Lodi di Milord Milano e Marco Ramunno di Arte del Vino: “Da anni organizziamo eventi di varia natura in Piazza Città di Lombardia, ascoltando il pubblico abbiamo capito la necessità di proporre un festival dedicato a 360 gradi ai cocktail. L’obiettivo è permettere al pubblico di trascorrere una serata all’insegna della musica bevendo cocktail che hanno una storia da raccontare, studiati e serviti da esperti barman”.

Come scegliere tra tutte queste varianti? Ci pensa l’esperto di mixology Cristian Lodi a indicarci il cocktail più adatto a noi in base alle caratteristiche del segno zodiacale.

Partendo dall’Ariete, primo segno dello zodiaco, per poi passare al Toro, Gemelli e così via per arrivare a chiudere il cerchio con il segno dei pesci, dove ognuno di questi avrà un cocktail dedicato a se.

Brindisi e divertimento assicurati per l’evento organizzato da Arte del Vino in programma dal 29 Giugno al 1° luglio in piazza Città di Lombardia.

Giovedì 29 giugno dalle 18.00 con ingresso a 15.00 euro compresi 3 cocktail, venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio dalle 12.00 alle 18.00 ingresso gratuito per le aree cocktail, bar, food truck, birra e wine corner, dalle 18.00 all’01.00 ingresso 15 euro compresi 3 cocktail a scelta.

Non mancherà ovviamente la musica per allietare le serate, ogni sera musica diversa per accompagnare i brindisi e la scoperta dei diversi cocktail e sabato 1 Luglio a suonare ci sarà DJ Molella.