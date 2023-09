CMB stringe la mano a Treviso Basket: sosterrà anche il settore giovanile

Confermata la partnership tra CentroMarca Banca e Treviso Basket: continua l’impegno nel promuovere i valori dello sport di squadra, ma anche il supporto concreto al settore giovanile del club, garantendo opportunità e formazione ai futuri campioni.

TREVISO – Pochi giorni fa la Loggia dei Cavalieri a Treviso è stata il palcoscenico di un momento emozionante che ha simboleggiato il passaggio generazionale dei valori dello sport, grazie alla partnership tra CentroMarca Banca e Treviso Basket. Una collaborazione che consolida un rapporto già avviato nelle scorse stagioni e che si concretizzerà nel sostegno a 360 gradi dell’attività rivolta a giovani e famiglie del club biancoceleste.

Nel cuore del capoluogo di Marca, a pochi passi dalla sede trevigiana di CMB, sono stati presentati i dettagli di questa speciale collaborazione.

“Siamo onorati di avere la fiducia di un partner di prestigio come CentroMarca Banca in un settore per noi nevralgico come quello delle giovanili. Avere al nostro fianco un compagno di viaggio importante che crede nel nostro progetto giovanile e ci sostiene nelle nostre iniziative è per noi cruciale. La fiducia che ci ha dato CMB è uno stimolo in più a sviluppare progetti e iniziative dedicate ai giovani, la linfa dello sport” ha detto Giovanni Favaro, General Manager di Treviso Basket, ricordando i numeri della società: oltre 250 atleti nelle squadre dal Minibasket all’Under 19 e un altro migliaio di bambini e ragazzi grazie le collaborazioni instaurate con le società del territorio.

Ha parlato di sostegno, crescita e opportunità il Presidente di CentroMarca Banca, Tiziano Cenedese: “Promuovere l’etica, la leadership, il lavoro di squadra, la perseveranza. Sono i principi etici e di cultura aziendale nei quali crediamo fortemente e sui quali ci troviamo allineati con Treviso Basket e con il Consorzio UniVerso Treviso” e di scuola di vita, formazione e ambizione il Direttore Generale di CMB, Claudio Alessandrini: “Lo sport rappresenta perfettamente la metafora della vita. Il basket incarna perfettamente il concetto di gioco di squadra perché qualsiasi passaggio in campo, qualsiasi canestro è il risultato di un coordinamento impeccabile tra compagni di squadra.

Nella splendida location trevigiana era presente anche il vicesindaco della Città, Alessandro Manera, che ha dichiarato: “Mi auguro oggi è che da questo matrimonio possa nascere un giocatore cresciuto cestisticamente a Treviso e che possa diventare protagonista della nazionale italiana di basket”.



Le testimonianze di tre giovani talenti biancocelesti

Accanto ai dirigenti di CentroMarca Banca e Treviso Basket, e al vicesindaco di Treviso Alessandro Manera, sono stati protagonisti tre giovani talenti: Leonardo Faggian, David Torresani e Francesco Scandiuzzi. Questi ragazzi hanno vissuto tutto il percorso delle giovanili con la maglia di Treviso Basket, fino ad approdare quest’anno al contratto professionistico e all’inserimento stabile in prima squadra. Sono tre giovani che rappresenteranno un “esempio” positivo per tutti i bambini del settore giovanile trevigiano, dimostrando che con dedizione e passione, è possibile realizzare i propri sogni nel mondo dello sport.

A dirlo sono stati proprio loro raccontando al microfono e in diretta Facebook le loro storie, fatte di sacrifici di impegno ma anche di tanti cambiamenti. Storie che sono state caratterizzate dalla presenza costante della famiglia e dei dirigenti sportivi che li hanno accompagnati nel loro percorso.

“È stata mia mamma a farmi conoscere il basket dopo il rugby. – ha raccontato Francesco Scandiuzzi. – Poi ho incontrato un allenatore che, prendendomi sotto la sua ala, mi ha dato l’input e mi ha fatto appassionare al basket. Ho iniziato con il Treviso Basket nel 2020 e la squadra mi è subito piaciuta nonostante l’impegno fosse notevolmente aumentato passando da 3 a 6 allenamenti a settimana. È stato lo staff che, con la sua presenza, mi ha fatto superare anche i momenti in cui avevo pensato di mollare. Ora sono felice.” Ha detto Scandiuzzi

“Ho iniziato a giocare a basket fin da piccolo prima con il Cantù e poi con l’Olimpia; nel 2016 c’è stato un grande cambiamento nella mia vita quando la mia famiglia si è trasferita in Belgio – ha detto David Torresani parlando ai tifosi sotto la Loggia dei Cavalieri.- Lì ho giocato per due anni con la squadra locale e successivamente per una squadra del Lussemburgo. Esperienze che mi hanno dato la possibilità di imparare molte lingue e conoscere culture diverse. Durante il periodo delle vacanze tornavo in Italia dove ho continuato ad allenarmi. È stato durante la convocazione alla selezione regionale che il Treviso Basket mi ha chiamato. Sono sempre stato ottimista e fin da subito ho capito che la scelta di far parte della Treviso Basket era la scelta migliore. Una scelta che mi ha consentito di raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato fin da bambino.”

“Mi ritengo fortunato di essere stato pronto, nel momento del bisogno, per la prima squadra – ha raccontato Leonardo Faggian. – Una squadra che mi ha dato la possibilità di giocare, di acquisire fiducia e di dare fiducia anche ai miei compagni.”