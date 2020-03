CMB dona 50.000 euro alle aziende ulss 2 e ulss 3 per l’acquisto di due ventilatori polmonari e attiva una raccolta fondi crowdfunding per aiutare le terapie intensive

I casi totali salgono a 12.462 e al momento sono 10.590 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 1.045. I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.838, in terapia intensiva 1.028, mentre 3.724 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 827.

È emergenza, la situazione è grave. Una catastrofe sanitaria.

CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia dona 50.000 euro e lancia una sottoscrizione per sostenere i nostri Ospedali, in particolare con donazioni a favore delle Aziende Ulss 2 di Treviso e Ulss 3 di Venezia.

CentroMarca Banca sostiene i reparti di Terapia Intensiva degli Ospedali di Treviso e di Venezia Mestre, con una donazione per l’acquisto di apparecchiature per la ventilazione polmonare. Nello specifico ha messo a disposizione 50.000 euro per l’acquisto dei macchinari, nei tempi più rapidi possibili, a cui si aggiungeranno le risorse della raccolta fondi.

“Tutti noi dobbiamo essere grati a chi è impegnato in prima linea. Chi non opera nella sanità in questo momento si sente inerme, incapace di aiutare. Ma non è vero. Qualcosa possiamo fare. La nostra sanità pubblica sta dimostrando tutto il suo valore e noi tutti possiamo sostenerla. Mettiamo insieme le nostre forze cercando di acquistare ciò che in questo momento è più necessario per consentire di operare e salvare tante vite” riferisce Claudio Alessandrini, Direttore Generale di CMB.

CentroMarca Banca si fa promotrice di un crowdfunding ‘Emergenza Coronavirus’ ; una raccolta fondi tramite la piattaforma www.cmb4people.org.

“Se oggi il nostro Credito Cooperativo è un punto di riferimento per famiglie e imprese, lo si deve proprio ai nostri valori sui quali fondiamo tutto il nostro operato attuale – afferma il Presidente di CMB Tiziano Cenedese. È giusto e naturale per noi essere vicini al territorio con donazioni ai nostri Ospedali per aiutarli durante questa calamità sanitaria. Siamo certi che la solidarietà, che contraddistingue i nostri Soci e Clienti, sarà concreta”.

Chi può e vuole aiutare e sostenere gli Ospedali potrà farlo con donazioni online agli Ospedali contro Coronavirus, in totale sicurezza!

Donare è molto semplice, per tutti, e per contribuire sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma www.cmb4people.org con la possibilità di eseguire un bonifico bancario (esente da commissioni per i Clienti CMB) sul conto corrente intestato a: EMERGENZA CORONAVIRUS – codice IBAN: IT 21 P 08749 12001 014000771267

