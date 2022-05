La data è il 20 maggio e le sale sono quelle del Museo dI Santa Caterina.Promossa da [e]-Design Festival a cura di Luciano Setten e Paola Bellin sono 80 o forse più le opere di Cleto Munari e altri grandi designer di calibro nazionale ed internazionale che adornano questa nuova splendida mostra.

Il titolo”L’ossessione della bellezza” genera immediatamente un desiderio di curiosa creatività al diapason che ci porge immediatamente al cospetto di un artista geniale,Cleto Munari,che da sempre non disegna da solo il suo percorso lastricato di talento e idee ma si lascia dolcemente accompagnare da un nugolo di designer, architetti e artisti del calibro di Giò Ponti,Gaè Aulenti,Mimmo Palladino,Mario Botta,ma la conta è lunga e sarà un piacere scovarla “in presenza”.

50 anni di storia del design e una passione unica, una piacevole vera ossessione, la bellezza,che quando è poco istituzionale denota un’appeal straordinario,mai domo.

E nello spazio espositivo Open Dream approda “Essenza di marmo”, progetto che convola a nozze con una linea di 20 tavoli d’artista in edizione unica in cui Cleto Munari è artefice e guru con un grande seguito di artisti, come da sua abitudine.

Cleto Munari rappresenta quell’idiosincrasia accertata verso i canoni tradizionali ponendosi da sempre come “profilo” altamente fuori dal comune cliché e proprio per questo ha da sempre attratto personaggi importanti che vollero lui per nuove idee nel settore dell’industrial design.Un nome fra tutti Enzo Ferrari con il quale instaurò una vera amicizia.

Il menu della mostra è gourmet, anzi a 5 stelle e comprende i già citati 80 oggetti declinati in vetri, argenti,arredi,gioielli,tappeti ,orologi e tavoli.

CLETO MUNARI – “L’ossessione della bellezza” dal 20 maggio al 17 luglio 2022 -Museo Santa Caterina di Treviso a cura di Luciano Setten e Paola Bellin [e]Design Festival

22/21 Eventi di Mauro Lama