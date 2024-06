“Città in Festa 2024”: deroghe ai limiti massimi orari

Approvato deroga per limiti massimi orari per le manifestazioni di pubblico trattenimento nel periodo giugno-settembre

La Giunta comunale nella seduta di ieri ha approvato su proposta dell’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, la deroga ai limiti massimi orari per le manifestazioni di pubblico trattenimento nell’ambito de”Le Città in Festa 2024″ nel periodo giugno-settembre con l’obiettivo di trovare una giusta contemperazione tra il diritto allo svolgimento delle attività di socializzazione e aggregazione da soddisfarsi in luoghi e orari che non interferiscano con le altrui necessità di riposo e tranquillità ed il diritto al riposo dei residenti.

“Una delibera che raccoglie il grande fermento che c’è in città durante i mesi estivi – commenta l’assessore Mar – La maggior parte degli eventi è costituito dalle tradizionali manifestazioni in terraferma, città d’acqua e isole che danno impulso alle conservazione delle tradizioni che costituiscono il collante delle comunità”. La delibera prevede che la conclusione degli eventi avvenga entro le ore 24.

Tra gli altri il provvedimento riguarda la Sagra di Sant’Antonio a Marghera, la Festa di Sant’Antonio in campo San Francesco della Vigna, la Sagra di Carpenedo, la Sagra di Sant’Antonio a Pellestrina, Piraghetto sotto le stelle, Incontriamoci in via Piave. Per il “105 Summer Festival” organizzata da Radio 105 il 21 giugno al parco di San Giuliano, la conclusione sarò prevista entro le ore 1:30 del giorno successivo. Per i Concerti in Piazza” organizzati da Vela Spa nei giorni 29 giugno, 4, 5, 6, 7 e 13 luglio in piazza San Marco la conclusione sarà entro le ore 24.